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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2645 руб.
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28 апреля 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2645 руб.

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28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,63 коп. и составил 11,2645 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2135 руб., максимальный - 11,3895 руб. Было заключено 13038 сделок. Объем торгов составил 26479,14 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2585 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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