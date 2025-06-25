Экономисты предложили меры для улучшения демографии

25 июня. FINMARKET.RU - Эксперты разработали дорожную карту для достижения целей по суммарному коэффициенту рождаемости (СКР, характеризует среднее количество детей, которых может родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода). Общая стоимость предложенных мер составила 4,4 трлн руб. в год (2,2% ВВП), говорится в исследовании «Агент-ориентированное моделирование для оценки достижимости целей демографической политики», пишут "Ведомости"

Наиболее затратны в предложениях экспертов – прямые выплаты, они потребуют около 1,8 трлн руб. ежегодно и дадут прирост СКР на 0,07. В их числе материнский капитал, увеличенный на 75–100% и возрастающий в прогрессии в зависимости от количества детей (т. е. при рождении третьего ребенка сумма больше, чем при рождении второго). А также стабильные ежемесячные пособия, индексируемые с учетом роста цен на базовый потребительский набор и возрастающие в прогрессии в зависимости от количества детей, т. е. безусловный базовый доход для многодетных матерей.

Авторы доклада считают необходимым расширить программу льготной ипотеки на молодые семьи, пока еще не имеющие детей, а также предусмотреть возможность полного погашения ипотечного долга при рождении третьего или четвертого ребенка. Также они предлагают дополнить действующий механизм льготной ипотеки другими мерами по обеспечению жильем – например, передавать в бессрочное пользование нереализованную недвижимость многодетным семьям с правом последующего льготного выкупа. Эти инициативы потребуют порядка 900 млрд руб. в год и увеличат СКР на 0,04.

Экономисты также предлагают ряд менее затратных мер, таких как поддержка работающих матерей, пропаганда семейных ценностей или развитие инфраструктуры для ухода за детьми (ясли, детсады), они должны принести 0,07 суммарно к уровню СКР при существенно меньших бюджетных затратах (около 900 млрд руб. на все три направления). В числе других инициатив – расширение льгот для многодетных, в том числе снижение налогов и расширение бесплатного образования (высшего и дополнительного), это потребует 600 млрд руб. в год. Еще одно возможное направление – развитие программ репродуктивной медицины (200 млрд руб.). Обе группы мер прибавят по 0,01 к СКР.