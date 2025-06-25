От эксперимента с контролем ОСАГО по камерам откажутся

25 июня. FINMARKET.RU - В России хотят отказаться от эксперимента по проверкеу водителей по камерам дорожного движения. Изначально его планировалось запустить на год начиная еще с марта 2025-го. Предполагалось, что во время тестового периода автовладельцев без обязательного полиса штрафовать не будут, но начнут отправлять им предупреждения на "Госуслугах". Это должно было помочь отладить систему и избежать ошибок, пишут "Известия"

Затем эксперимент отложили до июля, а сейчас его и вовсе предлагают отменить. С такой инициативой Минфин обратился в правительство. Письмо есть в распоряжении «Известий», его подлинность подтвердил источник, знакомый с обсуждением. Вместо этого водителей без ОСАГО предлагается сразу начать штрафовать. В Минфине сослались на то, что президент России Владимир Путин поручил ускорить введение автоматического контроля полисов. Правительство, ЦБ и МВД должны принять меры уже к 1 ноября этого года.

В письме Минфина уточняется: результатом выполнения этого поручения будет запуск автоматической проверки ОСАГО. А также — выписка постановлений об административных нарушениях, то есть штрафов.

При подготовке эксперимента стало ясно, что для его запуска нужно доработать информационную систему ГИБДД, однако иным образом, чем для полноценного варианта со штрафами. А это требует дополнительно времени и ресурсов, объяснил "Известиям" источник. В этих условиях поручение президента фактически устраняет необходимость проводить пилот. Начнет сразу работать целевое решение.

Со стороны страховщиков всё готово для запуска проверок наличия ОСАГО с использованием дорожных камер, сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.