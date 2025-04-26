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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 апреля в размере 82,6549 руб., евро - 94,3593 руб.
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26 апреля 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 апреля в размере 82,6549 руб., евро - 94,3593 руб.
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26 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 82,6549 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,10 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 94,3593 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,36 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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