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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 апреля
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25 апреля 2025 года 17:30
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 апреля
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25 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8808,67 (+116,57) руб./грамм; на серебро - 88,74 (+0,94) руб./грамм; на платину - 2598,95 (+14,99) руб./грамм; на палладий - 2516,57 (+9,86) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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