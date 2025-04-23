.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2026,9 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%
Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%
 
Доходы бюджета от повышенного НДФЛ выросли на треть
Федеральный бюджет получил 224,4 млрд руб. поступлений от повышенного НДФЛ по итогам 2024 г., сообщил "Ведомостям" представитель ФНС. В прошлом году налог с трудовых доходов, дивидендов и прибыли контролируемых иностранных компаний, превышающих 5...
 
МВФ понизил прогноз роста мировой экономики
Всплеск неопределенности в мировой экономике из-за тарифных войн, спровоцированных политикой новой американской администрации, на фоне и без того скромной динамики IV квартала 2024 года подтолкнул Международный валютный фонд к существенному...
 
Дефицит бюджета может превысить план
Согласно финансовому плану на 2025 год, дефицит бюджета прогнозируется почти в 1,2 трлн. Однако недостача рискует увеличиться и довольно ощутимо - до 3,3 трлн рублей, полагают опрошенные "Известиями" эксперты. Это произойдет в том числе из-за того,...
 
23 апреля 2025 года 10:40

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2026,9 млрд руб.

 0  
23 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 2026,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2893,1 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
23 апреля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 апреля снизилась на 0,49% и составила 54413,626 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54413,626 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 270,417 млрд руб., или на...
.
23 апреля 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,345 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,19 коп. и составил 11,345 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,173 руб., максимальный - 11,4165 руб. Было заключено 119618 сделок. Объем торгов составил 137594,74...
.
23 апреля 2025 года 19:13
Рост цен на капусту в РФ за неделю ускорился до 6,3%, лук подорожал на 6% - Росстат
Капуста, лук и свекла за неделю с 15 по 21 апреля существенно потеснили картофель с лидирующих ценовых позиций на плодоовощном рынке.

Как сообщил Росстат в среду, цены на капусту за неделю выросли на 6,3%. На предыдущей неделе рост составлял 4,6%.

Лук за неделю...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 19:11
Добыча угля в РФ в 1-м квартале выросла на 3%, добыча газа снизилась на 1,7%
Добыча природного газа в России в марте (62,6 млрд куб. м) оказалась выше, чем в более холодном январе (62,533 млрд куб. м). Поддержку спросу на газ оказывают потребности промышленности, а также рост потребления со стороны газовой энергогенерации, вынужденной компенсировать...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 19:09
Сальдированная прибыль предприятий за январь-февраль выросла на 23,1% - Росстат
Предприятия РФ в январе-феврале 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 5 трлн 444,2 млрд рублей, что на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в феврале сальдированная прибыль...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 19:07
Долги по зарплате в марте выросли на 19,6% - Росстат
Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец марта 2025 года составила 1 млрд 448,1 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 237,6 млн рублей, или на 19,6%, сообщил в среду Росстат.

Относительно аналогичного периода 2024 года долги...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 19:05
Цены производителей на бензин снизились в марте на 1% после 1,4% в феврале - Росстат
Снижение цен производителей на бензин в РФ в марте 2025 года продолжило замедляться и составило 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем после понижения на 1,4% в феврале, на 12,2% в январе, на 12,5% в декабре 2024 года, на 1,9% в ноябре и на 1,8% в октябре, сообщил...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 19:04
Цены на бензин в РФ с 15 по 21 апреля замедлили рост до 0,09% после 0,14% неделей ранее - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 апреля выросли на 0,09% после повышения на 0,14% с 8 по 14 апреля и на 0,24% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 21 апреля выросли на 2,17% (общая инфляция за этот период...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 19:00
Инфляция в РФ с 15 по 21 апреля составила 0,09%
Инфляция в РФ с 15 по 21 апреля 2025 года составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%.

Плодоовощная продукция с 15 по 21 апреля...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 18:59
Золото падает почти на 4%, биткойн растет на заявлениях Трампа
Цены на золото падают в среду на фоне восстановления спроса на более рисковые активы.

Цена июньских фьючерсов на золото на бирже Comex по данным на 18:40 мск упала на 3,9% и составила $3287 за унцию. Ранее на этой неделе котировки золота превышали $3500 за...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС - на 1,5%
Рынок акций РФ завершил торги снижением индикаторов под давлением продаж из-за возникших сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне просевшей нефти, хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы.

В Азии в среду преобладала...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 18:53
ВБ резко ухудшил оценку роста экономики Молдавии в 2025-2026 гг.
Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста ВВП Молдавии в 2025 и 2026 годах и теперь ожидает его подъема на 0,9% и 2,4% соответственно, сообщается в обновленном апрельском докладе ВБ для стран Европы и Центральной Азии (Europe and Central Asia Economic Update).

В...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 18:46
За прошлый год выручка мировых чипмейкеров выросла на 21%
Выручка мировых производителей полупроводников в 2024 году увеличилась на 21% и почти достигла $656 млрд, по окончательным расчетам Gartner.

Американская Nvidia Corp. заняла первое место в мире среди чипмейкеров в 2024 году, впервые обогнав южнокорейскую Samsung...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 18:39
ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2025 год до 2,6%, Армении - до 4%
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на 2,6%, говорится в апрельском докладе "Глобальные экономические перспективы".

Оценка роста ВВП на текущий год по сравнению с январским прогнозом ухудшена на 0,1 процентного пункта (п.п.).

При...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 18:32
"Юникосметик" может открыть свое производство в Ростовской области
ООО "Юникосметик" (бренд Estel) может открыть свое производство в Ростовской области, сообщил генеральный директор "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" (АИР) Игорь Бураков на заседании совета по инвестициям при губернаторе региона в среду.

Он...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 18:24
Несколько стран ОПЕК+ стремятся ускорить увеличение добычи
Несколько участников ОПЕК+ на встрече восьми стран-добровольцев 5 мая предложат альянсу с июня вновь ускорить увеличение добычи, сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех источников в ОПЕК+.

По их данным, решение может быть принято на фоне разногласий между членами...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.