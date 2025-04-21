21 апреля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|февраль 2025
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22 апреля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54684,044 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 474,480 млрд руб., или на...
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22 апреля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,18 коп. и составил 11,1232 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,045 руб., максимальный - 11,2165 руб. Было заключено 71499 сделок. Объем торгов составил 109672,38...
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22 апреля 2025 года 19:07
Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с нефтью из-за локальной фиксации прибыли игроками после подъема с начала недели на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине.
В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика... читать дальше
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22 апреля 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,84 коп. и составил 11,1096 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,04 руб., максимальный - 11,1605 руб. Было заключено 16282 сделки. Объем торгов составил 27517,91...
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22 апреля 2025 года 17:58
Китай в марте импортировал из РФ шоколада на $824,2 тыс., что в 2,1 раза меньше, чем в марте прошлого года (на $1,741 млн), сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.
В то же время по итогам первого квартала импорт превысил показатель... читать дальше
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22 апреля 2025 года 17:47
Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов во вторник, восстанавливаясь после падения днем ранее.
Основные индексы в понедельник упали более чем на 2% из-за отсутствия позитивных новостей по торговым переговорам и ввиду нападок президента США... читать дальше
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22 апреля 2025 года 17:30
ЦБ РФ с 23 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8657,7 (+74,64) руб./грамм; на серебро - 84,62 (+0,73) руб./грамм; на платину - 2511,68 (+21,65) руб./грамм; на палладий - 2490,73 (+21,47) руб./грамм.
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22 апреля 2025 года 17:26
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 94,04 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,86 коп.
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22 апреля 2025 года 17:26
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 81,462 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,23 коп.
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22 апреля 2025 года 16:54
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. продаст часть активов подразделения Digital Aviation Solutions инвесткомпании Thoma Bravo.
Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, сделка, сумма которой оценивается в $10,55 млрд, касается... читать дальше
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22 апреля 2025 года 16:39
Всплеск неопределенности в мировой экономике из-за тарифных войн, спровоцированных политикой новой американской администрации, на фоне и без того скромной динамики IV квартала 2024 года подтолкнул Международный валютный фонд к существенному снижению прогноза по росту мирового... читать дальше
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22 апреля 2025 года 16:36
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-943 на 16 млрд 41,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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22 апреля 2025 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,41 пункта (0,459%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2935,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2952,61 (+1,03%) пункта,... читать дальше
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22 апреля 2025 года 16:05
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,74/86,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 42 коп., Cредний курс продажи...
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22 апреля 2025 года 15:52
Министерство финансов России 23 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26245 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39... читать дальше
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22 апреля 2025 года 15:39
Правительство Германии ухудшило прогноз для экономики на 2025 год и теперь ожидает стагнации, в то время как ранее предполагался рост на 0,3%, сообщает Handelsblatt во вторник со ссылкой на правительственные источники.
В 2026 году, согласно новым оценкам, ВВП увеличится... читать дальше
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