18 апреля 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.04 по 27.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|21.04.2025
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|февраль 2025
|22.04.2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|март 2025
|23.04.2025
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|февраль 2025
|23.04.2025
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|февраль 2025
|23.04.2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|24.04.2025
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|март 2025
|24.04.2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|24.04.2025
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|24.04.2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|25.04.2025
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|март 2025
|25.04.2025
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2025
|25.04.2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2025
|25.04.2025
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2024
|25.04.2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
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18 апреля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53306,652 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 213,453 млрд руб., или на...
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18 апреля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,43 коп. и составил 11,1013 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,961 руб., максимальный - 11,2595 руб. Было заключено 80012 сделок. Объем торгов составил 114288,4...
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18 апреля 2025 года 18:57
Рынок акций РФ к завершил торги на подъеме на новостях Bloomberg, что США в рамках своего предложения по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины предполагают ослабить антироссийские санкции; индекс МосБиржи поднялся выше 2870 пунктов.
В Азии в пятницу биржи... читать дальше
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18 апреля 2025 года 18:35
Акционеры ПАО "Группа ЛСР" на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,036 млрд рублей.
Датой закрытия реестра для получения... читать дальше
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18 апреля 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1031 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29...
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18 апреля 2025 года 17:54
Правительство РФ предложило передать "Судостроительному заводу "Северная верфь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) в качестве вклада в уставный капитал судозавода находящиеся в федеральной собственности акции 5 компаний, говорится в проекте указа... читать дальше
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18 апреля 2025 года 17:48
ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8623,17 (-139,32) руб./грамм; на серебро - 84,28 (-2,62) руб./грамм; на платину - 2501,66 (-43,05) руб./грамм; на палладий - 2480,79 (-74,47) руб./грамм.
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18 апреля 2025 года 17:45
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 92,2232 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,81 коп.
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18 апреля 2025 года 17:45
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 81,1371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,29 коп.
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18 апреля 2025 года 17:43
Объем поставки казахстанской нефти через магистральный нефтепровод Узень - Атырау - Самара в систему нефтепроводов ПАО "Транснефть" для дальнейшей поставки в Германию в январе-марте 2025 года составил 377 тыс. тонн, что на 25,7% больше показателя аналогичного периода прошлого... читать дальше
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18 апреля 2025 года 17:26
ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, по итогам 2025 года планирует получить выручку по РСБУ в размере 14,775 млрд рублей, сообщается в годовом отчете компании за прошлый год.
По итогам 2024... читать дальше
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18 апреля 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 21.04 по 27.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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18 апреля 2025 года 17:00
В понедельник, 21 апреля, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Европейском Союзе праздник - Пасхальный понедельник.
В пятницу, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма.
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18 апреля 2025 года 16:36
8 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-941 на 26 млрд 86,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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18 апреля 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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18 апреля 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 289 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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