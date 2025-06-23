В 2024 году благодаря маркетплейсам было реализовано товаров на 6,3 трлн руб.

23 июня. FINMARKET.RU - Платформенная экономика в 2024 г. обеспечила дополнительноетоваров и услуг на сумму 6,3 трлн руб., сообщил председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов на сессии ПМЭФ-2025 со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Речь идет о сумме товаров и услуг, которые появились в экономике в результате деятельности цифровых платформ, например товары, реализованные на маркетплейсах, логистические услуги, обеспечивающие деятельность платформ, созданные производственные активы и др., объяснил он в разговоре с "Ведомостями"

Шаронов подчеркнул, что экономика страны будет продолжать развиваться в сторону платформенной модели. Оборот крупнейших цифровых платформ в 2024 г. составил 12 трлн руб. – это 10 млрд сделок, добавил Шаронов со ссылкой на исследование. Это, по его словам, составляет около одной пятой от общего торгового оборота в стране.

Кроме того, Шаронов отметил, что, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), около 80% продавцов на цифровых платформах – малые и средние компании, что играет ключевую роль в поддержке предпринимательства и создании рабочих мест. Он также напомнил, что, по данным Росстата, в 2024 г. на платформах работало от 13 млн до 15 млн человек, из которых 3,7 млн являются постоянными пользователями.

Шаронов подчеркнул важность адаптивного регулирования, которое позволит сектору развиваться, не «заасфальтировав» его на ранних стадиях. Он также отметил, что в России уже больше 20 лет функционируют цифровые платформы без специального регулирования, что позволило им развиться до гигантских размеров. Важно, по его мнению, сохранить баланс, чтобы регулирование не задушило быстро растущий сектор.

"Регулирование цифровых платформ – это не просто вопрос контроля, а стратегическая задача, от которой зависит будущее всей цифровой экономики и страны в целом", – заявил Шаронов "Ведомостям". По его словам, необходимо обеспечить технологический суверенитет страны и минимизировать внешние риски, т. е. защититься от экспансии зарубежных платформ на отечественный рынок, но при этом поддержать высокую инвестиционную привлекательность рынка и его инновационный потенциал.