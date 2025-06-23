Рабочий день в РФ сократился впервые за три года

23 июня. FINMARKET.RU - Средняя длина рабочего дня в 1-м квартале 2025-го составила 7,54 часа (7 часов 32 минуты), следует из июньского доклада Росстата "Социально-экономическое положение России". В подсчете учитывалась занятость сотрудников организаций за фактически отработанные часы, объяснили "Известиям" в службе.

Длительность рабочего дня в 2025 году снизилась впервые за последние три года, хотя и незначительно, - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 0,1%, или четыре минуты, следует из данных Росстата. Однако это перелом важного тренда, в предыдущие годы показатель увеличивался: нагрузка на каждого сотрудника росла на фоне дефицита кадров.

До этого нагрузка на сотрудников только росла на фоне нехватки кадров. Теперь же тренд сменился: в стране снова набирают популярность удаленка и неполная занятость, а дефицит специалистов становится более локальным. Кроме того, у работодателей остается всё меньше возможностей поднимать зарплаты и они чаще пытаются удержать или завлечь персонал гибким графиком

Такие тенденции связаны с развитием работы через цифровые платформы (такси, доставка), где преимущественно задействованы самозанятые, считают аналитики SuperJob. По данным ФНС, в России насчитывается уже больше 13 млн плательщиков налога на профессиональный доход.

На рынке в целом упрощаются условия труда - среди всех вакансий, размещенных в 2025-м, 9% предлагали удаленку (против 7,5% в 2024-м), а 7% - гибкий график (против 5%), рассказали в hh.ru. В "Авито Работе" тоже отмечают тренд - особенно ярко это заметно в продажах, логистике и гостинично-ресторанном бизнесе.