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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53306,652 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 213,453 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,43 коп. и составил 11,1013 руб. Минимальный курс юаня составил 10,961 руб., максимальный - 11,2595 руб. Было заключено 80012 сделок. Объем торгов составил 114288,4... Минимальный курс юаня составил 10,961 руб., максимальный - 11,2595 руб. Было заключено 80012 сделок. Объем торгов составил 114288,4...

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Рынок акций РФ к завершил торги на подъеме на новостях Bloomberg, что США в рамках своего предложения по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины предполагают ослабить антироссийские санкции; индекс МосБиржи поднялся выше 2870 пунктов. В Азии в пятницу биржи... В Азии в пятницу биржи... читать дальше

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Акционеры ПАО "Группа ЛСР" на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,036 млрд рублей. Датой закрытия реестра для получения... Датой закрытия реестра для получения... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,45 коп. и составил 11,1031 руб. Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29... Минимальный курс юаня составил 10,945 руб., максимальный - 11,2415 руб. Было заключено 16967 сделок. Объем торгов составил 29557,29...

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Правительство РФ предложило передать "Судостроительному заводу "Северная верфь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) в качестве вклада в уставный капитал судозавода находящиеся в федеральной собственности акции 5 компаний, говорится в проекте указа... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8623,17 (-139,32) руб./грамм; на серебро - 84,28 (-2,62) руб./грамм; на платину - 2501,66 (-43,05) руб./грамм; на палладий - 2480,79 (-74,47) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 92,2232 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,81 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 81,1371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Объем поставки казахстанской нефти через магистральный нефтепровод Узень - Атырау - Самара в систему нефтепроводов ПАО "Транснефть" для дальнейшей поставки в Германию в январе-марте 2025 года составил 377 тыс. тонн, что на 25,7% больше показателя аналогичного периода прошлого... читать дальше

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ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, по итогам 2025 года планирует получить выручку по РСБУ в размере 14,775 млрд рублей, сообщается в годовом отчете компании за прошлый год. По итогам 2024... По итогам 2024... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 21.04 по 27.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В понедельник, 21 апреля, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Европейском Союзе праздник - Пасхальный понедельник. В пятницу, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма. В пятницу, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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8 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-941 на 26 млрд 86,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 19 по 25 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 19 по 25 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 289 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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