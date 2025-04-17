Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6197,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3009,25 млрд руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 апреля составили по Российской Федерации 6197,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5961,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4508,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4274,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 апреля составили 3009,25 млрд руб. против 3030,33153 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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