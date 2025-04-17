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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6197,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3009,25 млрд руб.
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17 апреля 2025 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6197,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3009,25 млрд руб.
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17 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 апреля составили по Российской Федерации 6197,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5961,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4508,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4274,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 апреля составили 3009,25 млрд руб. против 3030,33153 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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