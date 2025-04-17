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Минцифры России не фиксирует шагов со стороны иностранных вендоров по возвращению на российский рынок, разработка условий для этого процесса пока преждевременна, заявил министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Мы слышим сейчас много... "Мы слышим сейчас много... читать дальше

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Капитализация Banco Santander SA превысила рыночную стоимость UBS Group AG, благодаря чему испанский банк стал самым дорогим в Европе без учета Великобритании. С начала года рыночная стоимость Santander подскочила на треть, до 91 млрд евро, благодаря сильным финансовым... С начала года рыночная стоимость Santander подскочила на треть, до 91 млрд евро, благодаря сильным финансовым... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в четверг. Инвесторы следили за торговыми переговорами между США и Японией, на которых, по словам американского президента Дональда Трампа, был достигнут "большой прогресс". Инвесторы следили за торговыми переговорами между США и Японией, на которых, по словам американского президента Дональда Трампа, был достигнут "большой прогресс". Ранее Китай... Ранее Китай... читать дальше

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Минцифры РФ рассматривает в качестве приоритетной меры поддержки компаний, развивающих технологии искусственного интеллекта (ИИ), льготы на технологическое присоединение и тарифы на электроэнергию, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут... читать дальше

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Общий объем платежей по НДФЛ в столице по итогам прошлого года составил 2 трлн 196 млрд рублей; это на 26% больше показателя 2023 года, сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. "Доля НДФЛ в бюджете превысила 42%. Общий объем платежей по данному... "Доля НДФЛ в бюджете превысила 42%. Общий объем платежей по данному... читать дальше

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"АЛРОСА" может совместно с "Росатом Недра" (горнорудный дивизион "Росатома", ранее "Атомредметзолото", АРМЗ) развивать золотые месторождения на Чукотке, заявил глава компании Павел Маринычев на корпоративном форуме "Хозактив-2025". "Мы смотрим на то, чтобы вместе с АРМЗ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,86 пункта (0,065%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2863,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2872,94 (+0,39%) пункта, минимальное - 2851,45... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев подтвердил ожидания по росту объема лесозаготовки в РФ в 2025 году до около 200 млн куб. м., что на 3% больше, чем результат прошлого года. "Ожидаем, что в 2025 году положительная динамика сохранится и объемы заготовки вырастут минимум... "Ожидаем, что в 2025 году положительная динамика сохранится и объемы заготовки вырастут минимум... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,85/85,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,63/87,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,24/98,44 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 31 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Минфин РФ внес в правительство поправки в Бюджетный кодекс об использовании цифрового рубля в бюджетном процессе, заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев во время выступления в Совете Федерации. Цифровой рубль - третья форма... Цифровой рубль - третья форма... читать дальше

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Выручка германского производителя оборудования для энергетики Siemens Energy AG во втором квартале 2025 финансового года выросла на 21% и составила 9,96 млрд евро по сравнению с 8,23 млрд евро за сопоставимый период предыдущего фингода. Показатель превысил ожидания. Средний... читать дальше

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В марте 2025 года было выдано 1,25 млн. потребкредитов (кредитов наличными). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель выдачи снизился на 57,0% (или в 2,3 раза) (в марте 2024 года - 2,92 млн), сообщается в обзоре Национального бюро кредитных историй... читать дальше

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Чистая прибыль СК "Росгосстрах" (MOEX: RGSS) в первом квартале 2025 года выросла по сравнению с аналогичным (ретроспективно пересчитанным с учетом последних нововведений по ОСБУ - ИФ) показателем прошлого года на 16,4%, до 3,3 млрд рублей, говорится в сообщении... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы демонстрируют умеренное снижение в четверг, инвесторы оценивают корпоративные новости и ждут итогов апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Индекс Stoxx Europe 600 к 12:05 мск понизился на 0,55% - до... Индекс Stoxx Europe 600 к 12:05 мск понизился на 0,55% - до... читать дальше

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