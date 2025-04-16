Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4508,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3030,33 млрд руб.

16 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 апреля составили по Российской Федерации 4508,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4274,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4462,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4258,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 апреля составили 3030,33 млрд руб. против 2962,36248 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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