16 апреля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|январь 2025
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|февраль 2025
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|февраль 2025
|16:15
|Промышленное производство в США
|февраль 2025
|16:45
|Процентная ставка Банка Канады
|март 2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|январь 2025
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16 апреля 2025 года 16:34
6 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-939 на 24 млрд 748,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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16 апреля 2025 года 16:32
Совет Федерации одобрил закон, который продлевает до 1 августа 2027 г. срок действия эксперимента по ограничению внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления на Камчатке. Также документ включает в эксперимент Чукотку и Хабаровский... читать дальше
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16 апреля 2025 года 16:24
Активы интегрированных с маркетплейсами банков увеличились в 4 раза за 2024 год, такие данные привела председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на международной конференции Data Fusion в среду.
"Мы видим, что маркетплейсы покупают банки - не очень... читать дальше
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16 апреля 2025 года 16:15
Розничные продажи в США в марте выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали подъем продаж на 1,3%, по данным Trading Economics.
Мартовский рост показателя стал самым значительным с января... читать дальше
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16 апреля 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,27 пункта (0,972%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2832,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2840,49 (+1,25%) пункта,... читать дальше
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16 апреля 2025 года 16:07
Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров компании пройдет 20 мая, в нем примут участие акционеры по данным реестра на 25 апреля.
Невыплату дивидендов поддержали... читать дальше
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16 апреля 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,63/87,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи...
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16 апреля 2025 года 16:01
Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США вырос на 20 базисных пунктов на прошлой неделе, показав рекордный подъем с октября прошлого года на фоне повышения доходности американских гособлигаций.
Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных... читать дальше
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16 апреля 2025 года 15:46
Власти РФ продолжают обсуждать ограничение экспорта золота физлицами, и Минфин вернулся к позиции, что это идея правильная. "Тема обсуждается, движется. Пока мы, должен признаться, не договорились. Но мы считаем, что она правильная, и, надеюсь, договоримся", - заявил журналистам... читать дальше
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16 апреля 2025 года 15:35
Совет Федерации одобрил закон о полном переносе с 1 марта 2026 г. маркировки импортной алкогольной продукции на территорию РФ, что должно упростить процедуру ввоза и контроля качества.
Сейчас маркировать импортный алкоголь на складах в РФ возможно только в рамках... читать дальше
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16 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 17 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,85 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 17 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $207,91 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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16 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 17 апреля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 67,96 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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16 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 17 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 55 выпускам облигаций на общую сумму 17,7 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 апреля 2025 года 15:27
Новое продление истекающего в конце апреля президентского указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортеров натолкнулось на позицию ЦБ РФ, который не согласен с правительством и выступает против пролонгации действующего режима в нынешней ситуации.... читать дальше
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16 апреля 2025 года 15:18
Власти Италии могут потребовать от банка UniCredit "как можно скорее" уйти из России, включив такое требование в список условий, необходимых для одобрения покупки конкурирующего Banco BPM, пишет итальянская газета Il Messaggero.
Другими требованиями станут поддержание... читать дальше
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