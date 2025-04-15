15 апреля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|февраль 2025
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|февраль 2025
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|март 2025
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|январь 2025
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|март 2025
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|февраль 2025
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|февраль 2025
Это автоматическое сообщение.
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15 апреля 2025 года 13:56
Объем промышленного производства в Казахстане в январе-марте 2025 года составил 14,078 трлн тенге, что на 6,7% больше аналогичного показателя за 2024 год, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.
Производство в... читать дальше
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15 апреля 2025 года 13:49
В январе-марте 2025 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 208,217 млн тонн, или 94,4% от уровня предыдущего года, (снижение на 5,6% - ИФ), сообщается в телеграмм-канале "Морцентра-ТЭК".
В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", перевалка грузов... читать дальше
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15 апреля 2025 года 13:42
Аналитический центр "Русагротранса" повысил прогнозы экспорта пшеницы из РФ в апреле до 1,8-1,9 млн т, за сезон (июль 2024 - июнь 2025 гг.) - до 41,2-41,5 млн т .
Как сообщили "Интерфаксу" в центре, оценка экспорта пшеницы в апреле повышена до 1,8-1,9 млн тонн с... читать дальше
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15 апреля 2025 года 13:33
Скидки на российскую нефть Urals по итогам первых двух недель снизились на $0,3-0,6 за баррель к уровням марта, премии в Китае выросли, свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".
За первые две недели апреля цена эталонной котировки "Североморский... читать дальше
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15 апреля 2025 года 13:25
Азиатские рынки акций выросли по итогам торгов во вторник вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне на фоне отмены Вашингтоном действия недавно введенных импортных пошлин на два десятка видов электроники. Кроме того, американский президент Дональд Трамп сказал в... читать дальше
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15 апреля 2025 года 13:20
Мировое производство нержавеющей стали в 2024 году выросло на 7%, до 62,621 млн тонн (58,539 млн тонн в 2023 году), сообщила Всемирная ассоциация нержавеющей стали (World Stainless Association, ранее - International Stainless Steel Forum, ISSF).
В Китае выпуск... читать дальше
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15 апреля 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,24 пункта (0,328%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2810,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2835,91 (+0,58%) пункта,... читать дальше
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15 апреля 2025 года 13:12
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в апреле 2025 года упал до минус 14 пунктов с плюс 51,6 пункта в марте, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Показатель продемонстрировал самое... читать дальше
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15 апреля 2025 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 16 марта по 15 апреля) - 87,6728 руб. за доллар, максимальное значение - 91,2914 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,12 руб.
Это автоматическое сообщение.
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15 апреля 2025 года 13:04
Объем российского экспорта в Индонезию может быть расширен на счет продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) и металлургии, заявил сегодня первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на расширенном заседании российско-индонезийской межправительственной... читать дальше
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15 апреля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,4/85,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 70 коп., средний...
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15 апреля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,05/98,81 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 78 коп., Cредний курс продажи упал на...
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15 апреля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,38/87,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 70 коп., Cредний курс продажи упал...
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15 апреля 2025 года 12:56
В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы повышаются, инвесторы оценивают новости международной торговли и анализируют квартальную отчетность компаний.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:40... читать дальше
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15 апреля 2025 года 12:52
По итогам 1-го квартала выручка германского химического концерна Beiersdorf AG, выпускающего косметику под маркой Nivea, выросла на 3,3% - до 2,69 млрд евро с 2,6 млрд евро годом ранее. Органический рост составил 3,6%.
Как говорится в пресс-релизе компании, доход в... читать дальше
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15 апреля 2025 года 12:45
Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2025 года вырос на 1,1% по сравнению с январем, когда показатель повысился на 0,6%, свидетельствуют данные Евростата. Относительно февраля 2024 года промпроизводство увеличилось на 1,2%.
В 27 странах ЕС... читать дальше
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