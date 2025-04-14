.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 апреля
.
14 апреля 2025 года 17:34
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 апреля
|0
14 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8596,43 (+107,44) руб./грамм; на серебро - 83,21 (-0,31) руб./грамм; на платину - 2498,7 (-18,44) руб./грамм; на палладий - 2458,78 (-17,84) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 апреля 2025 года 13:56
Объем промышленного производства в Казахстане в январе-марте 2025 года составил 14,078 трлн тенге, что на 6,7% больше аналогичного показателя за 2024 год, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Производство в... читать дальше
.15 апреля 2025 года 13:49
В январе-марте 2025 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 208,217 млн тонн, или 94,4% от уровня предыдущего года, (снижение на 5,6% - ИФ), сообщается в телеграмм-канале "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", перевалка грузов... читать дальше
.15 апреля 2025 года 13:42
Аналитический центр "Русагротранса" повысил прогнозы экспорта пшеницы из РФ в апреле до 1,8-1,9 млн т, за сезон (июль 2024 - июнь 2025 гг.) - до 41,2-41,5 млн т . Как сообщили "Интерфаксу" в центре, оценка экспорта пшеницы в апреле повышена до 1,8-1,9 млн тонн с... читать дальше
.15 апреля 2025 года 13:33
Скидки на нефть Urals в середине апреля снизились на $0,3-0,6 за баррель к марту, премии в КНР выросли
Скидки на российскую нефть Urals по итогам первых двух недель снизились на $0,3-0,6 за баррель к уровням марта, премии в Китае выросли, свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс". За первые две недели апреля цена эталонной котировки "Североморский... читать дальше
.15 апреля 2025 года 13:25
Азиатские рынки акций выросли по итогам торгов во вторник вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне на фоне отмены Вашингтоном действия недавно введенных импортных пошлин на два десятка видов электроники. Кроме того, американский президент Дональд Трамп сказал в... читать дальше
.15 апреля 2025 года 13:20
Мировое производство нержавеющей стали в 2024 году выросло на 7%, до 62,621 млн тонн (58,539 млн тонн в 2023 году), сообщила Всемирная ассоциация нержавеющей стали (World Stainless Association, ранее - International Stainless Steel Forum, ISSF). В Китае выпуск... читать дальше
.15 апреля 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,24 пункта (0,328%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2810,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2835,91 (+0,58%) пункта,... читать дальше
.15 апреля 2025 года 13:12
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в апреле 2025 года упал до минус 14 пунктов с плюс 51,6 пункта в марте, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Показатель продемонстрировал самое... читать дальше
.15 апреля 2025 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 87,6728 руб.
Минимальное значение за месяц (с 16 марта по 15 апреля) - 87,6728 руб. за доллар, максимальное значение - 91,2914 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,12 руб. Это автоматическое сообщение.
.15 апреля 2025 года 13:04
Объем российского экспорта в Индонезию может быть расширен на счет продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) и металлургии, заявил сегодня первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая на расширенном заседании российско-индонезийской межправительственной... читать дальше
.15 апреля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 15 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 83,4/85,05 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,4/85,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 70 коп., средний...
.15 апреля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,05/98,81 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 78 коп., Cредний курс продажи упал на...
.15 апреля 2025 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 82,38/87,67 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,38/87,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 70 коп., Cредний курс продажи упал...
.15 апреля 2025 года 12:56
В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы повышаются, инвесторы оценивают новости международной торговли и анализируют квартальную отчетность компаний. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:40... читать дальше
.15 апреля 2025 года 12:52
По итогам 1-го квартала выручка германского химического концерна Beiersdorf AG, выпускающего косметику под маркой Nivea, выросла на 3,3% - до 2,69 млрд евро с 2,6 млрд евро годом ранее. Органический рост составил 3,6%. Как говорится в пресс-релизе компании, доход в... читать дальше
.15 апреля 2025 года 12:45
Объем промышленного производства в еврозоне в феврале 2025 года вырос на 1,1% по сравнению с январем, когда показатель повысился на 0,6%, свидетельствуют данные Евростата. Относительно февраля 2024 года промпроизводство увеличилось на 1,2%. В 27 странах ЕС... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.