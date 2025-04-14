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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 апреля
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14 апреля 2025 года 17:34

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 апреля

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14 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8596,43 (+107,44) руб./грамм; на серебро - 83,21 (-0,31) руб./грамм; на платину - 2498,7 (-18,44) руб./грамм; на палладий - 2458,78 (-17,84) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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