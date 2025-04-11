.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4193 руб.
.
11 апреля 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4193 руб.
|0
11 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,68 коп. и составил 11,4193 руб. Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,4965 руб. Было заключено 10625 сделок. Объем торгов составил 23862 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3455 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 апреля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,48 коп. и составил 11,4241 руб. Минимальный курс юаня составил 11,239 руб., максимальный - 11,5145 руб. Была заключена 78341 сделка. Объем торгов составил 84589,32...
.
11 апреля 2025 года 19:07
Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2024 году до 4,3% с первой оценки в 4,1% (была опубликована в феврале), говорится в сообщении статслужбы, в котором дана вторая оценка ВВП за прошлый год и актуализированы квартальные данные за 2024 год. Росстат пояснил, что... читать дальше
.11 апреля 2025 года 18:56
Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу уверенным ростом. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал ростом на фоне усиления спроса на риск после решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на импорт из ряда стран.... читать дальше
.11 апреля 2025 года 18:46
ЦБ аннулировал лицензию профучастника на осуществление депозитарной деятельности ИК "Титульный брокер"
Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную ООО "Инвестиционная компания "Титульный брокер", сообщается в информации на сайте регулятора. Основанием для решения послужили допущенные... читать дальше
.11 апреля 2025 года 18:36
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут разобраться в причинах роста стоимости минеральных удобрений в период весенней посевной кампании. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, губернатор региона Вениамин... читать дальше
.11 апреля 2025 года 18:28
ПАО "Нижнекамскшина" (Татарстан, входит в группу шинных предприятий Kama Tyres) в 2024 году получило 555,1 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,4 раза превышает показатель предыдущего года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 7,9%, до 12 млрд... читать дальше
.11 апреля 2025 года 18:19
ООО "Завод Техно" (Рязань, входит в корпорацию "Технониколь") в 2024 году получило чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, в размере 3,2 млрд рублей, что на 33,2% больше, чем в 2023 году, говорится в отчете компании. Выручка в 2024 году увеличилась на 23,5% - до 35,8 млрд... читать дальше
.11 апреля 2025 года 18:07
Цены на нефть слабо меняются вечером в пятницу, но завершают снижением вторую неделю подряд на опасениях последствий торговой войны между США и Китаем для мировой экономики. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 мск подешевели на 3... читать дальше
.11 апреля 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,68 коп. и составил 11,4193 руб. Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,4965 руб. Было заключено 10625 сделок. Объем торгов составил 23862 млн...
.11 апреля 2025 года 17:50
ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8488,99 (+82,66) руб./грамм; на серебро - 83,52 (+1,03) руб./грамм; на платину - 2517,14 (+2,48) руб./грамм; на палладий - 2476,62 (+13,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.11 апреля 2025 года 17:48
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 84,004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 101,19 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 апреля 2025 года 17:48
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 96,2163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 161,27 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 апреля 2025 года 17:35
Рижский порт в январе-марте 2025 года обработал 4,352 млн тонн грузов, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Согласно материалам на сайте порта, объем перевалки сыпучих грузов составил 2,074 млн тонн (снижение на 16,1%), генеральных грузов - 1,965 млн... читать дальше
.11 апреля 2025 года 17:26
Индекс потребительского доверия в США в апреле уменьшился до 50,8 пункта по сравнению с 57 пунктов месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с июня 2022 года. Показатель... читать дальше
.11 апреля 2025 года 17:18
Выручка российской "дочки" компании Barilla в 2024 году выросла на 19,8%, до 15,444 млрд рублей с 12,886 млрд рублей годом ранее, сообщается в ее отчетности. Рост выручки ускорился почти в 2 раза, год назад он составлял 9,7%. Прибыль от продаж увеличилась на... читать дальше
.11 апреля 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 14.04 по 20.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.