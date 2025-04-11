ЦБ РФ установил курс евро с 12 апреля в размере 96,2163 руб.

11 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 96,2163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 161,27 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,48 коп. и составил 11,4241 руб. Минимальный курс юаня составил 11,239 руб., максимальный - 11,5145 руб. Была заключена 78341 сделка. Объем торгов составил 84589,32... Минимальный курс юаня составил 11,239 руб., максимальный - 11,5145 руб. Была заключена 78341 сделка. Объем торгов составил 84589,32...

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Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу уверенным ростом. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал ростом на фоне усиления спроса на риск после решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на импорт из ряда стран.... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ начал ростом на фоне усиления спроса на риск после решения президента США Дональда Трампа приостановить введение пошлин на импорт из ряда стран.... читать дальше

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Банк России аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданную ООО "Инвестиционная компания "Титульный брокер", сообщается в информации на сайте регулятора. Основанием для решения послужили допущенные... Основанием для решения послужили допущенные... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поручил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут разобраться в причинах роста стоимости минеральных удобрений в период весенней посевной кампании. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, губернатор региона Вениамин... Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, губернатор региона Вениамин... читать дальше

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ПАО "Нижнекамскшина" (Татарстан, входит в группу шинных предприятий Kama Tyres) в 2024 году получило 555,1 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,4 раза превышает показатель предыдущего года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 7,9%, до 12 млрд... Выручка увеличилась на 7,9%, до 12 млрд... читать дальше

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ООО "Завод Техно" (Рязань, входит в корпорацию "Технониколь") в 2024 году получило чистую прибыль, рассчитанную по РСБУ, в размере 3,2 млрд рублей, что на 33,2% больше, чем в 2023 году, говорится в отчете компании. Выручка в 2024 году увеличилась на 23,5% - до 35,8 млрд... Выручка в 2024 году увеличилась на 23,5% - до 35,8 млрд... читать дальше

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Цены на нефть слабо меняются вечером в пятницу, но завершают снижением вторую неделю подряд на опасениях последствий торговой войны между США и Китаем для мировой экономики. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 мск подешевели на 3... Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 мск подешевели на 3... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,68 коп. и составил 11,4193 руб. Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,4965 руб. Было заключено 10625 сделок. Объем торгов составил 23862 млн... Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,4965 руб. Было заключено 10625 сделок. Объем торгов составил 23862 млн...

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ЦБ РФ с 12 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8488,99 (+82,66) руб./грамм; на серебро - 83,52 (+1,03) руб./грамм; на платину - 2517,14 (+2,48) руб./грамм; на палладий - 2476,62 (+13,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 84,004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 101,19 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 96,2163 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 161,27 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рижский порт в январе-марте 2025 года обработал 4,352 млн тонн грузов, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Согласно материалам на сайте порта, объем перевалки сыпучих грузов составил 2,074 млн тонн (снижение на 16,1%), генеральных грузов - 1,965 млн... Согласно материалам на сайте порта, объем перевалки сыпучих грузов составил 2,074 млн тонн (снижение на 16,1%), генеральных грузов - 1,965 млн... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в апреле уменьшился до 50,8 пункта по сравнению с 57 пунктов месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с июня 2022 года. Показатель... Это минимальный уровень с июня 2022 года. Показатель... читать дальше

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Выручка российской "дочки" компании Barilla в 2024 году выросла на 19,8%, до 15,444 млрд рублей с 12,886 млрд рублей годом ранее, сообщается в ее отчетности. Рост выручки ускорился почти в 2 раза, год назад он составлял 9,7%. Рост выручки ускорился почти в 2 раза, год назад он составлял 9,7%. Прибыль от продаж увеличилась на... Прибыль от продаж увеличилась на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 14.04 по 20.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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