Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1816,3 млрд руб.

11 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 1816,3 млрд руб.

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Крупнейший банк США по объему активов - JPMorgan Chase & Co.- увеличил чистую прибыль в расчете на акцию и выручку в 1-м квартале 2025 года, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка. Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте выросла... Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте выросла... читать дальше

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Число автомобильных туристических маршрутов по России в 2025 году выросло вдвое по сравнению с предыдущим, развитие автотуризма в России очень важно в условиях высокой загрузки других видов транспорта, сказал сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании... читать дальше

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Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. в 1-м квартале зафиксировал умеренный подъем чистой прибыли и слабое сокращение выручки, причем прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе банка, его... Как сообщается в пресс-релизе банка, его... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 57,57 пункта (2,083%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2821,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2839,28 (+2,71%) пункта,... читать дальше

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ООО "Инкерманский завод марочных вин" (ИЗМВ, Севастополь) в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с предыдущим годом в 24,6 раза - до 129,8 млн рублей, сообщается в отчете компании. Выручка винзавода возросла на 14,1% - до 2,1 млрд рублей, себестоимость... Выручка винзавода возросла на 14,1% - до 2,1 млрд рублей, себестоимость... читать дальше

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Нефтяные цены днем стабилизировались около уровня закрытия предыдущей сессии, но завершают снижением вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 мск... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 мск... читать дальше

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Резкое похолодание на юге России может повредить многолетним плодовым сельхозкультурам, в зоне риска находятся сады, виноградники и ягодники, застрахованные на площади не менее 4,7 тыс. га, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА) по итогам проведенного... читать дальше

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Литва хочет иметь возможность применить национальные экономические санкции против России и Белоруссии, если их не останется на уровне Европейского союза (ЕС), сообщает портал LRT со ссылкой на агентство BNS. На рассмотрении Сейма Литвы находятся поправки в закон о... На рассмотрении Сейма Литвы находятся поправки в закон о... читать дальше

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По итогам 1-го квартала американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль на 4% - до $1,51 млрд, или $9,64 в расчете на акцию, по сравнению с $1,57 млрд, или $10,48 на акцию, за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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Минэкономразвития готовит рейтинг регионов России по развитию внутреннего туризма, его планируется представить в июне, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Необходимо, чтобы все федеральные ресурсы при возможности были синхронизированы на региональном... "Необходимо, чтобы все федеральные ресурсы при возможности были синхронизированы на региональном... читать дальше

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Подъем цен на золото продолжается сегодня из-за опасений по поводу перспектив мировой экономики и падения курса доллара. Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex к 13:30 мск прибавляли 2,2% - до $3246,2 за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов унция стоила... Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex к 13:30 мск прибавляли 2,2% - до $3246,2 за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов унция стоила... читать дальше

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Конкуренты на рынке лапши и других продуктов быстрого приготовления - "Доширак Рус" и "Маревен Фуд Сэнтрал" (бренды "Роллтон", Bigbon) - в 2024 году снизили чистую прибыль, причем темпы падения этого показателя у производителя лапши "Роллтон" были существенно выше, следует из... читать дальше

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Накопленные остатки по исходящим прямым инвестициям РФ в 2024 году снизились на $29,8 млрд - до $230,0 млрд, тогда как остатки по входящим прямым инвестициям сократились на $63,3 млрд, до $216,0 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ. В результате по состоянию на 1... В результате по состоянию на 1... читать дальше

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал правительство адаптироваться к глобальной ситуации и защитить экономику страны. "Правительству предстоит заблаговременно рассмотреть все ключевые проблемы, надо действовать эффективно и решительно. Казахстан располагает... "Правительству предстоит заблаговременно рассмотреть все ключевые проблемы, надо действовать эффективно и решительно. Казахстан располагает... читать дальше

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Китай на фоне введенных США заградительных ввозных пошлин может активизировать поставки на другие рынки, включая РФ, что усилит и так имеющее место давление на российские компании со стороны китайских конкурентов, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей... читать дальше

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Национальный банк Казахстана, который является монопольным покупателем золота казахстанских аффинажных заводов, с 19 февраля приостановил продажи драгметалла, сообщил сегодня на брифинге глава Нацбанка Тимур Сулейменов. "19 февраля у нас приостановлены продажи золота.... "19 февраля у нас приостановлены продажи золота.... читать дальше

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