ЦБ не видит рецессии в экономике, но фиксирует снижение темпов роста

24 июня. FINMARKET.RU - Признаков рецессии в экономикенет, но есть снижение темпов роста экономики, считает руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"Да, ситуация сейчас в экономике крайне неоднородная", - сказал он на коммуникативной сессии с бизнесом в Новосибирске во вторник.

Ганган отметил, что наряду с отраслями, где наблюдается снижение производства (например, в отрасли черной металлургии), есть много отраслей, где наблюдается ускоренный рост, например, фармацевтика, производство медизделий.

"Сейчас мы рецессию явно не наблюдаем; мы наблюдаем плавное замедление темпов роста", - сказал он.

Ганган отметил, что пока остается актуальным апрельскийроста экономики в 1-2%, однако на июньском заседании совета директоров Банка России, вероятно, ряд макроэкономических показателей будет скорректирован.

При этом, уточнил он, повышение ключевой ставки, начавшееся в середине 2024 года, сейчас "начинает давать плоды".

"Несмотря на то, что уровень спроса в экономике остается высоким, но градиент этого спроса, темп роста его замедлился, это значит, что ключевая ставка, в том числе через динамику кредитной активности, депозитной активности, начинает влиять на бизнес-планы, на поведение граждан", - сказал Ганган.

Как сказал также Ганган,ожидает инфляцию в РФ по итогам 2025 года на уровне 7%. "ЦБ ожидает инфляцию по итогам этого года ближе к нижней границе диапазона 7-8%, который был спрогнозировал в апреле", - сказал он.

"Сейчас мы прогнозируем, что инфляция по году может быть ближе к нижней границе нашего диапазона, в июле 2025 года будет новый прогноз", - добавил он.

Он отметил, что в экономике значимо снижаются цены на непродовольственные товары, товары длительного пользования: электронику, автомобили и т.п.

"Но при этом продолжают двузначными темпами расти цены на услуги, которые многие экономисты считают более (значимым) индикатором того, что происходит сейчас со спросом", - сказал он.

Он также отметил, что инфляционные ожидания бизнеса, в отличие от ожиданий населения, снижаются.