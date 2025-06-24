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24 июня 2025 года 08:09
ЦБ не видит рецессии в экономике, но фиксирует снижение темпов роста
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Евгений Мессман/ТАСС
24 июня. FINMARKET.RU - Признаков рецессии в экономике РФ нет, но есть снижение темпов роста экономики, считает руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. "Да, ситуация сейчас в экономике крайне неоднородная", - сказал он на коммуникативной сессии с бизнесом в Новосибирске во вторник. Ганган отметил, что наряду с отраслями, где наблюдается снижение производства (например, в отрасли черной металлургии), есть много отраслей, где наблюдается ускоренный рост, например, фармацевтика, производство медизделий. "Сейчас мы рецессию явно не наблюдаем; мы наблюдаем плавное замедление темпов роста", - сказал он. Ганган отметил, что пока остается актуальным апрельский прогноз роста экономики в 1-2%, однако на июньском заседании совета директоров Банка России, вероятно, ряд макроэкономических показателей будет скорректирован. При этом, уточнил он, повышение ключевой ставки, начавшееся в середине 2024 года, сейчас "начинает давать плоды". "Несмотря на то, что уровень спроса в экономике остается высоким, но градиент этого спроса, темп роста его замедлился, это значит, что ключевая ставка, в том числе через динамику кредитной активности, депозитной активности, начинает влиять на бизнес-планы, на поведение граждан", - сказал Ганган. Инфляция Как сказал также Ганган, ЦБ ожидает инфляцию в РФ по итогам 2025 года на уровне 7%. "ЦБ ожидает инфляцию по итогам этого года ближе к нижней границе диапазона 7-8%, который был спрогнозировал в апреле", - сказал он. "Сейчас мы прогнозируем, что инфляция по году может быть ближе к нижней границе нашего диапазона, в июле 2025 года будет новый прогноз", - добавил он. Он отметил, что в экономике значимо снижаются цены на непродовольственные товары, товары длительного пользования: электронику, автомобили и т.п. "Но при этом продолжают двузначными темпами расти цены на услуги, которые многие экономисты считают более (значимым) индикатором того, что происходит сейчас со спросом", - сказал он. Он также отметил, что инфляционные ожидания бизнеса, в отличие от ожиданий населения, снижаются.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, экономика, прогноз, корректировка, ЦБ
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