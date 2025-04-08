ЦБ РФ установил курс евро с 9 апреля в размере 93,7755 руб.

8 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 93,7755 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 99,87 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51625,994 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 965,753 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,55 коп. и составил 11,5801 руб. Минимальный курс юаня составил 11,506 руб., максимальный - 11,6755 руб. Было заключено 77868 сделок. Объем торгов составил 89034,47... Минимальный курс юаня составил 11,506 руб., максимальный - 11,6755 руб. Было заключено 77868 сделок. Объем торгов составил 89034,47...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за мировыми площадками на новостях о готовности США к переговорам со странами, желающими согласовать условия отмены введенных Штатами импортных пошлин. В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский... В Азии во вторник наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский... читать дальше

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Экспорт агропродовольственной продукции из стран Евросоюза в 2024 году достиг рекордного уровня в 235,4 млрд евро, несмотря на продолжающиеся глобальные проблемы, сообщила Европейская комиссия (ЕК). "Экспорт агропродовольственных товаров из ЕС достиг 235,4 млрд евро в 2024 году,... читать дальше

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Выручка российской "дочки" PepsiCo Inc. - "ПепсиКо Холдингс" (производство безалкогольных напитков) в 2024 году составила 254 млрд рублей, что на 21,4% больше, чем годом ранее (209,2 млрд рублей), сообщается в отчетности компании. Рост выручки ускорился почти в два раза, в 2023... читать дальше

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Индия в январе импортировала 18,62 млн тонн нефти - на 9% меньше, чем в январе 2024 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли страны. В денежном выражении поставки составили $10,07 млрд (-16,4% г/г). Месяцем ранее страна закупила 18,82 млн тонн.... Месяцем ранее страна закупила 18,82 млн тонн.... читать дальше

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Правительство Мексики обсуждает с частным сектором возможное смягчение ограничений на добычу газа путем гидроразрыва пласта (ГРП), пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Порядка 70% всех поставок газа в Мексику приходится на долю США, и страна стремится... читать дальше

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, в соответствии с которым российские авиакомпании смогут брать самолеты в "мокрый" лизинг (то есть арендовать вместе с экипажем) у иностранных авиакомпаний. При выполнении международных перевозок договор аренды... При выполнении международных перевозок договор аренды... читать дальше

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Чистая прибыль АО "Архангельский ЦБК" (АЦБК), одного из крупнейших в РФ производителей целлюлозы и тарного картона, по итогам 2024 года составила 5,5 млрд рублей, что в 2,75 раза превышает показатель 2023 года, говорится в отчетности компании по РСБУ. Выручка АЦБК... Выручка АЦБК... читать дальше

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Аналитики Deutsche Bank улучшили прогнозы цен на золото на 2025 и 2026 годы на фоне геополитической и внешнеторговой неопределенности, способствующей повышенному спросу за защитные активы. Эксперты ожидают, что золото в текущем году будет стоить в среднем $3140 за... Эксперты ожидают, что золото в текущем году будет стоить в среднем $3140 за... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,15 коп. и составил 11,5586 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5 руб., максимальный - 11,668 руб. Было заключено 19542 сделки. Объем торгов составил 33741,31 млн... Минимальный курс юаня составил 11,5 руб., максимальный - 11,668 руб. Было заключено 19542 сделки. Объем торгов составил 33741,31 млн...

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ЦБ РФ с 9 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8283,73 (-180,42) руб./грамм; на серебро - 83,32 (-3,52) руб./грамм; на платину - 2527,91 (-65,79) руб./грамм; на палладий - 2511,43 (-43,47) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 85,4641 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 93,7755 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 99,87 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Пекин официально запросил консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) для обсуждения ответных пошлин США в отношении Китая, сообщается на сайте ВТО во вторник. "Китай запросил консультации по разрешению споров ВТО в отношении США из-за американских мер, которые... "Китай запросил консультации по разрешению споров ВТО в отношении США из-за американских мер, которые... читать дальше

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Аналитики Morgan Stanley понизили прогноз экономического роста США в текущем и следующем годах и ожидают резкого увеличения инфляции в результате тарифной политики президента США Дональда Трампа. Рост реального ВВП в США в 2025 году составит 0,8%, а в 2026 году - 0,7%,... Рост реального ВВП в США в 2025 году составит 0,8%, а в 2026 году - 0,7%,... читать дальше

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