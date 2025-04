Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5842,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3088,28 млрд руб.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,82/90,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи упал...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,2/88,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,43/98,93 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал на 21...

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов шести банков Китая на "стабильный" с "негативного". В их число вошли Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC),... читать дальше