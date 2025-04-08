Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5842,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3088,28 млрд руб.

8 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 апреля составили по Российской Федерации 5842,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5624,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4990 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4753,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 апреля составили 3088,28 млрд руб. против 3039,52126 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.