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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5842,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3088,28 млрд руб.
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08 апреля 2025 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5842,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3088,28 млрд руб.

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8 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 апреля составили по Российской Федерации 5842,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5624,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4990 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4753,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 апреля составили 3088,28 млрд руб. против 3039,52126 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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