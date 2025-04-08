ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 апреля в размере 86,1891 руб., евро - 94,7742 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 94,7742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 178,87 коп.

8 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 86,1891 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 191,17 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,85 пункта (1,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2768,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2779,28 (+1,81%) пункта,... читать дальше

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Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник продемонстрировали восстановление после сильного падения в предыдущие несколько дней. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал в том числе рост фьючерсов на американские фондовые индексы. Китайский индекс... Китайский индекс... читать дальше

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Миллиардеры и соратники президента США Дональда Трампа подвергли критике объявленные им масштабные импортные пошлины. В частности, сооснователь сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc. и давний спонсор Республиканской партии Кен Лангоун назвал пошлины слишком... В частности, сооснователь сети магазинов товаров для дома Home Depot Inc. и давний спонсор Республиканской партии Кен Лангоун назвал пошлины слишком... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") в январе-марте 2025 года составил 362 тыс. 799 человек, сообщает пресс-служба аэропорта. В сравнении с первым кварталом 2024 года пассажиропоток снизился на 1,5%. В марте текущего года аэропорт обслужил... В марте текущего года аэропорт обслужил... читать дальше

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Ведущие игроки американской медиаиндустрии почувствуют на себе негативные последствия торговых войн, поскольку они приведут к сокращению расходов на рекламу, полагает команда аналитиков Citi Research под руководством Джейсона Базинета. Компании, сильно зависящие от... Компании, сильно зависящие от... читать дальше

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Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ как вновь созданные, в 1-м квартале 2025 года составило 45,6 тыс., что на 28,2% меньше, чем в 1-м квартале 2024 года (63,5 тыс.), следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. В то же... В то же... читать дальше

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По итогам 1-го квартала потребление газа в РФ превысило плановый показатель, сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов. "В 2025 году ПАО "Газпром" запланировало превышение показателя по внутреннему потреблению газа по сравнению с 2024 годом. Так вот,... "В 2025 году ПАО "Газпром" запланировало превышение показателя по внутреннему потреблению газа по сравнению с 2024 годом. Так вот,... читать дальше

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Нью-Йорк вновь занял первое место среди всех городов мира по числу проживающих в нем долларовых миллионеров, говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Henley & Partners, подготовленном совместно с аналитической фирмой New World Wealth. В Нью-Йорке... В Нью-Йорке... читать дальше

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Госбюджет Азербайджана в I квартале 2025 года, по оперативным данным Минфина страны, исполнен с профицитом в 1,62 млрд манатов ($953 млн по текущему курсу), или 16,6% доходов за отчетный период. По информации министерства, доходы госбюджета в январе-марте составили... По информации министерства, доходы госбюджета в январе-марте составили... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,98 пункта (0,036%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2730,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2779,28... читать дальше

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Выручка агрохолдинга "Мираторг" в 2024 году по МСФО оставила 301,1 млрд рублей, что на 17,3% больше, чем в 2023 году, чистая прибыль упала на 40%, до 32,5 млрд рублей. Производство мясной продукции превысило 1,1 млн тонн, сообщает компания. "Основной причиной снижения... "Основной причиной снижения... читать дальше

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Развитие железнодорожной инфраструктуры позволит увеличить ее провозную способность в направлении российских портов на Балтике суммарно на 55 млн тонн в год, говорится в презентации зампреда правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,82/90,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,2/88,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,43/98,93 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал на 21...

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов шести банков Китая на "стабильный" с "негативного". В их число вошли Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC),... читать дальше

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