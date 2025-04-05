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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 апреля в размере 84,2774 руб., евро - 92,9855 руб.
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05 апреля 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 апреля в размере 84,2774 руб., евро - 92,9855 руб.
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5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 84,2774 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,56 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 92,9855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,53 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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