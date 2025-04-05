ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 апреля в размере 84,2774 руб., евро - 92,9855 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 92,9855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,53 коп.

5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 84,2774 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,56 коп.

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Новые пошлины США привели к тому, что более 50 государств хотят вести переговоры с Вашингтоном, заявил сегодня телеканалу ABC директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт. "На самом деле, власти других стран разозлись, предпринимают ответные меры, и... "На самом деле, власти других стран разозлись, предпринимают ответные меры, и... читать дальше

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Индия, против товаров которой США намерены ввести пошлины в 26%, собирается сделать своим приоритетом заключение с Вашингтоном нового торгового соглашения, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источник. "По словам чиновника индийского правительства, Индия вряд... "По словам чиновника индийского правительства, Индия вряд... читать дальше

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Индонезийские власти в связи с новыми пошлинами США не пойдут на аналогичные ответные меры, а прибегнут к другим подходам, заявил в воскресенье министр-координатор по вопросам экономики Республики Индонезия Аирлангга Хартарто. "Мы избрали подход с учетом долгосрочных... "Мы избрали подход с учетом долгосрочных... читать дальше

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Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что целью его недавних контактов в Вашингтоне было восстановление российско-американских отношений в целом и, прежде всего, в экономической и... читать дальше

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Более 20 российских регионов в 2025 году получат средства на обновление приемных отделений медицинских учреждений. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 11,4 млрд рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства... читать дальше

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Российские мониторы для ПК завоевывают рынок - под отечественными брендами продается уже каждый четвертый такой девайс в стране, рассказали "Известиям" участники рынка. В 2024 году их реализация выросла в 1,5 раза. Годом ранее российские вендоры продали около 650 тыс.... Годом ранее российские вендоры продали около 650 тыс.... читать дальше

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Свыше 100 детских и более 80 спортивных площадок оборудовали в прошлом году около новостроек, возведенных по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он отметил, что наряду со строительством ЖК... читать дальше

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Повышение уровня своего достатка за период последних двух-трех месяцев констатируют 14% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра. Результаты исследования показывают, что чаще... Результаты исследования показывают, что чаще... читать дальше

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Американский миллиардер Илон Маск, назначенный президентом США Дональдом Трампом руководителем департамента эффективности правительства, надеется на то, что Европа и США смогут прийти к нулевым тарифам в торговле. "Я надеюсь, что, в конце концов, все согласятся с тем,... "Я надеюсь, что, в конце концов, все согласятся с тем,... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 84,2774 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,56 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 92,9855 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 92,9855 руб. По сравнению с...

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Иран рассчитывает в 2025 году возобновить разведку нефти и газа в Персидском заливе, передает агентство Mehr слова главы директора по разведке государственной нефтяной компании National Iranian Oil Company (NIOC Мохейдина Джафари. По его словам, геологоразведка на... По его словам, геологоразведка на...

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сегодня на заседании, прошедшем в режиме видеоконференции, рассмотрел данные по добыче нефти за январь и февраль 2025 года и отметил общее исполнение сделки альянсом, говорится в пресс-релизе. Комитет выделил страны, которые не... Комитет выделил страны, которые не... читать дальше

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Государственная поддержка агропромышленного комплекса Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в текущем году составит 7,3 млрд рублей, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. "Объем господдержки будет... "Объем господдержки будет... читать дальше

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В 2025 году оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В этом году оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте", -... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) условно одобрила сделку французского поставщика продукции для аэрокосмической отрасли Safran по покупке у принадлежащей американской RTX Corp. компании Collins Aerospace бизнеса по производству высокотехнологичных устройств и систем управления полетом... читать дальше

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Азербайджан рассчитывает за счет строительства новых производственных объектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2030 году создать дополнительные энергомощности в размере 6,5 ГВт, заявил президент страны Ильхам Алиев. "Сегодня уже подписанные с нашими... "Сегодня уже подписанные с нашими... читать дальше

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