Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5038 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3028,95 млрд руб.

4 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 апреля составили по Российской Федерации 5038 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4812,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5044,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4830,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 апреля составили 3028,95 млрд руб. против 3013,8253999999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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