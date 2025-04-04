.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5038 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3028,95 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2%
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% после повышения на 2,2% в январе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов. Во многом замедление объясняется "лишним" днем в феврале 2024 года
 
Ряд зарубежных компаний интересуется возобновлением рекламы на российском ТВ
Западные компании, которые входили в число крупнейших рекламодателей в России до 2021 г., но затем свернули маркетинговую активность в нашей стране, начали уточнять у Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на...
 
Почти четверть сливочного масла после проверок оказалось некачественным
По итогам проведенных Россельхознадзором лабораторных исследований за 2024 год проб молока и молочной продукции выяснилось, что 13,09% из них не соответствовали составу, который заявляли производители. Всего было отобрано 10 199 образцов продукции,...
 
Штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг взлетят до 1% от капитала
Банк России намерен уравнять штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг с санкциями за нарушение антиотмывочного законодательства. Если идея будет реализована, то штрафы за нарушение прав потребителей вырастут с нескольких десятков тысяч рублей...
 
04 апреля 2025 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5038 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3028,95 млрд руб.

 0
4 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 апреля составили по Российской Федерации 5038 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4812,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5044,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4830,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 апреля составили 3028,95 млрд руб. против 3013,8253999999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 апреля 2025 года 13:38
Мартовские цены на продовольствие в мире были стабильны - ФАО
В марте мировые цены на продовольствие не изменились по сравнению с февралем, говорится в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен ФАО в марте составил 127,1 пункта, практически не изменившись по...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 13:30
Цены на нефть теряют более 4%
Нефть продолжает резко дешеветь в пятницу после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

Стоимость Brent опустилась ниже отметки в $68 за баррель, обновив минимум с...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 13:29
Экономике РФ потребуются дополнительные усилия на фоне мировой турбулентности из-за пошлин Трампа - Песков
Мировую экономику лихорадит на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин в отношении ряда стран, России также потребуются дополнительные усилия для минимизации возможных последствий, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 13:23
Goldman понизил прогнозы цен на нефть на 2025-2026 гг. из-за эскалации торговых войн и наращивания поставок ОПЕК+
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогнозы для цен на нефть на текущий и следующий годы, отметив, что ожидают ослабления глобального спроса из-за эскалации торговых войн, а также наращивания поставок странами ОПЕК+.

"Два фактора, ранее сдерживавшие риск...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 4 апреля снижается
Индекс Мосбиржи развернулся после подъема и ушел в минус. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,3 пункта (0,605%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2842,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2902,15 (+1,49%)...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 13:15
Европейские рынки акций снижаются в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продолжают сегодня снижаться, инвесторы оценивают последствия введения в США новых пошлин на импортируемые товары.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении крупных пошлин для торговых партнеров США, что...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 13:07
Годовая выручка крупного производителя картонной упаковки для молочной продукции выросла по РСБУ на 7,1%
Выручка ПАО "Ламбумиз" (крупный производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции в РФ) по РСБУ в 2024 году составила 2,75 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Валовая прибыль выросла на 17%, до 840 млн...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 13:06
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 92,04/97,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,04/97,95 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
04 апреля 2025 года 13:06
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 83,9/89,45 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,9/89,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 97 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
04 апреля 2025 года 13:06
По состоянию на 13:00 мск 4 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 85,3/86,9 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,3/86,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
.
04 апреля 2025 года 12:59
Удар на экономикам стран-участниц ЕАБР от вводимых США тарифов - минимален
Аналитики Евразийского банка развития подготовили оценку влияние вводимых США масштабных тарифов на импорт на экономики стран-участниц.

"США усиливают протекционистскую политику: базовый тариф на импорт теперь составляет 10% для большинства стран, для более чем 60 стран...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 12:52
Индекс S&P 500 упал на 10% с момента возвращения Трампа в Белый дом
Американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 10% с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе текущего года. Совокупная стоимость входящих в расчет индекса компаний за это время сократилась более чем на $3 трлн.

Это наихудшая динамика за...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 12:44
Розничные продажи в Италии в феврале выросли на 0,1%
В феврале 2024 года объем розничных продаж в Италии увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat.

В годовом выражении розничные продажи снизились на 1,5%.

Продажи...
.
04 апреля 2025 года 12:35
До 2030 года потребности туротрасли РФ в кадрах оцениваются в 400 тыс. человек - Решетников
России к 2030 году потребуется 400 тыс. человек в сфере туризма, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время выступления на II Всероссийском горнолыжном форуме "Сила гор. Шерегеш" в пятницу.

"До 2030 года мы прогнозируем потребность в 400 тысяч...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 12:27
Промпроизводство во Франции в феврале выросло на 0,7%
Объем промышленного производства во Франции в феврале 2025 года вырос на 0,7% по отношению к январю, когда снижение показателя составляло 0,5%, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee.

Объем обрабатывающей промышленности Франции в феврале...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 12:19
Трейдеры пересматривают прогнозы по темпам снижения ставки ФРС в 2025 г.
Трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году после решений президента США Дональда Трампа по пошлинам.

В настоящее время рынок ждет ее уменьшения на 100 базисных пунктов (б.п.) до...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.