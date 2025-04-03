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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 апреля в размере 84,5522 руб., евро - 91,2044 руб.
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Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% после повышения на 2,2% в январе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов. Во многом замедление объясняется "лишним" днем в феврале 2024 года
 
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03 апреля 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 апреля в размере 84,5522 руб., евро - 91,2044 руб.

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3 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 84,5522 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,85 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 91,2044 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 75,99 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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04 апреля 2025 года 19:15
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04 апреля 2025 года 18:57
Рынок российских акций снизился на 2,6-2,7%
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04 апреля 2025 года 18:30
Число рабочих мест в Канаде в марте снизилось впервые за последние 8 месяцев
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Первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова помимо стратегического развития и вопросов развития системы международных расчетов будет курировать розничный бизнес группы, возглавляемый зампредом Георгием Горшковым, говорится в сообщении ВТБ.

"Одна из наиболее амбициозных задач...    читать дальше
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04 апреля 2025 года 18:07
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SAMR...    читать дальше
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04 апреля 2025 года 17:43
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Минпромторг РФ предлагает увеличить с трех до пяти лет срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, включение в который позволяет участвовать в госзакупках и претендовать на меры государственной поддержки.

Соответствующие изменения в 719-е...    читать дальше
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Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 апреля
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Это автоматическое сообщение.
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04 апреля 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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Дата

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04 апреля 2025 года 17:13
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 апреля в размере 84,2774 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 84,2774 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,56 коп.

Это автоматическое сообщение.
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04 апреля 2025 года 17:13
ЦБ РФ установил курс евро с 5 апреля в размере 92,9855 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 92,9855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,53 коп.

Это автоматическое сообщение.
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04 апреля 2025 года 17:11
Американские фондовые индексы продолжают падать
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)...    читать дальше
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04 апреля 2025 года 17:02
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Риск рецессии в мировой экономике в 2025 году вырос до 60% с 40% после повышения США импортных пошлин, полагают аналитики J.P.Morgan Chase.

"Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год", - заявили они, добавив, что...    читать дальше
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