02 апреля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|февраль 2025
|16:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|январь 2025
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02 апреля 2025 года 16:10
Банк России в традиционном резюме по итогам совета директоров по денежно-кредитной политике раскрыл содержание мартовского обсуждения сигнала, которое стало основой дискуссии на последнем заседании на фоне единодушия относительно самого решения по ставке.
Совет... читать дальше
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02 апреля 2025 года 16:05
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,22/89,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...
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02 апреля 2025 года 15:57
Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование в правительство поправки к принятому в феврале и еще не вступившему в силу закону о "периоде охлаждения" в потребительском кредитовании. Как рассказал "Интерфаксу" источник, в поправках предлагается расширить перечень... читать дальше
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02 апреля 2025 года 15:46
Сборы по договорам обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) за 2024 год увеличились на 60,4% по сравнению с 2023 годом и превысили 2,9 млрд рублей, согласно данным Банка России.
В то же время выплаты по этому виду обязательного... читать дальше
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02 апреля 2025 года 15:38
Полномасштабное внедрение цифрового рубля может начаться в середине 2026 года, такой срок ЦБ обсуждает с крупнейшими банками, рассказали Frank Media топ-менеджеры сразу четырех крупных игроков (как из числа банков, так и вендоров).
Цифровой рубль - третья форма... читать дальше
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02 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,37 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 3 апреля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 36,96 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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02 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $860,17 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 апреля 2025 года 15:29
Итальянский банк UniCredit сообщил, что намерен объявить оферту на выкуп акций конкурирующего Banco BPM, так как получил соответствующее одобрение от регулятора рынка ценных бумаг Италии Consob.
В прошлую пятницу UniCredit получил разрешение на выкуп акций BMP на сумму... читать дальше
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02 апреля 2025 года 15:21
Китай в январе-феврале поставил в Северную Америку 1,323 тыс. электромобилей, что примерно в 6 раз (на 83%) меньше, чем за тот же период прошлого года, по данным Государственного таможенного управления страны.
Экспорт в Европу сократился на 14% - до 82,89 тыс. машин.... читать дальше
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02 апреля 2025 года 15:14
Тема льготирования трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти не будет обсуждаться, пока действует сделка ОПЕК+, заявил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Сазанов.
"Пока действует сделка ОПЕК+, нет. Если сделка ОПЕК+ будет завершаться и будут потребности и возможности... читать дальше
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02 апреля 2025 года 15:02
Минфин и Минэнерго в ближайшие пару недель урегулируют разногласия по поводу диапазона отклонения от индикативных цен в формуле топливного демпфера, которое приводит к обнулению демпферных выплат для нефтяных компаний, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей... читать дальше
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02 апреля 2025 года 14:52
Совокупный объем введенных промышленных объектов по программе по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в 2024 году вырос на 34%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В 2024 году общий объем введенной по... читать дальше
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02 апреля 2025 года 14:45
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой повысить эффективность мер по борьбе с мошенническими действиями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает сайт Кремля.
"Правительству РФ совместно с... читать дальше
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02 апреля 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,96 пункта (0,909%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2937,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2951,29 (-0,44%) пункта,... читать дальше
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02 апреля 2025 года 14:37
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 83,8468% от номинала, что соответствует доходности 15,6% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
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