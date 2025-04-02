ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 84,8707 руб., курс евро - в размере 91,9643 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 91,9643 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,33 коп.

2 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 84,8707 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,56 коп.

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Банк России в традиционном резюме по итогам совета директоров по денежно-кредитной политике раскрыл содержание мартовского обсуждения сигнала, которое стало основой дискуссии на последнем заседании на фоне единодушия относительно самого решения по ставке. Совет... Совет... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,22/89,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...

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Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование в правительство поправки к принятому в феврале и еще не вступившему в силу закону о "периоде охлаждения" в потребительском кредитовании. Как рассказал "Интерфаксу" источник, в поправках предлагается расширить перечень... читать дальше

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Сборы по договорам обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) за 2024 год увеличились на 60,4% по сравнению с 2023 годом и превысили 2,9 млрд рублей, согласно данным Банка России. В то же время выплаты по этому виду обязательного... В то же время выплаты по этому виду обязательного... читать дальше

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Полномасштабное внедрение цифрового рубля может начаться в середине 2026 года, такой срок ЦБ обсуждает с крупнейшими банками, рассказали Frank Media топ-менеджеры сразу четырех крупных игроков (как из числа банков, так и вендоров). Цифровой рубль - третья форма... Цифровой рубль - третья форма... читать дальше

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В четверг, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,37 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 3 апреля, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 36,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 3 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $860,17 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Итальянский банк UniCredit сообщил, что намерен объявить оферту на выкуп акций конкурирующего Banco BPM, так как получил соответствующее одобрение от регулятора рынка ценных бумаг Италии Consob. В прошлую пятницу UniCredit получил разрешение на выкуп акций BMP на сумму... В прошлую пятницу UniCredit получил разрешение на выкуп акций BMP на сумму... читать дальше

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Китай в январе-феврале поставил в Северную Америку 1,323 тыс. электромобилей, что примерно в 6 раз (на 83%) меньше, чем за тот же период прошлого года, по данным Государственного таможенного управления страны. Экспорт в Европу сократился на 14% - до 82,89 тыс. машин.... Экспорт в Европу сократился на 14% - до 82,89 тыс. машин.... читать дальше

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Тема льготирования трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) нефти не будет обсуждаться, пока действует сделка ОПЕК+, заявил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей Сазанов. "Пока действует сделка ОПЕК+, нет. Если сделка ОПЕК+ будет завершаться и будут потребности и возможности... "Пока действует сделка ОПЕК+, нет. Если сделка ОПЕК+ будет завершаться и будут потребности и возможности... читать дальше

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Минфин и Минэнерго в ближайшие пару недель урегулируют разногласия по поводу диапазона отклонения от индикативных цен в формуле топливного демпфера, которое приводит к обнулению демпферных выплат для нефтяных компаний, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минфина Алексей... читать дальше

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Совокупный объем введенных промышленных объектов по программе по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в 2024 году вырос на 34%, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В 2024 году общий объем введенной по... "В 2024 году общий объем введенной по... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой повысить эффективность мер по борьбе с мошенническими действиями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает сайт Кремля. "Правительству РФ совместно с... "Правительству РФ совместно с... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,96 пункта (0,909%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2937,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2951,29 (-0,44%) пункта,... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года составила 83,8468% от номинала, что соответствует доходности 15,6% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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