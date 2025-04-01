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01 апреля 2025 года 11:07

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 864,9 млрд руб.

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1 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 864,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 534,1 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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