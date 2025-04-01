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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5761,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3177,88 млрд руб.
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01 апреля 2025 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5761,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3177,88 млрд руб.
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1 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 апреля составили по Российской Федерации 5761,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5526,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5383,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5172,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 апреля составили 3177,88 млрд руб. против 3047,09739 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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