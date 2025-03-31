Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6996 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,615 руб., максимальный - 11,851 руб. Было заключено 17245 сделок. Объем торгов составил 30055,93 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,75 руб. за юань.

31 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,02 коп. и составил 11,6996 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56025,392 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 582,001 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,53 коп. и составил 11,7054 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6225 руб., максимальный - 11,8485 руб. Было заключено 90174 сделки. Объем торгов составил 107895,01... Минимальный курс юаня составил 11,6225 руб., максимальный - 11,8485 руб. Было заключено 90174 сделки. Объем торгов составил 107895,01...

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2024 году получило 10,03 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель составил 23,54 млрд руб., говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка снизилась на 2,6% - до... Выручка снизилась на 2,6% - до... читать дальше

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Выручка АО "Почта России" в 2024 году по РСБУ составила 219 млрд рублей, увеличившись на 3,3% по сравнению с 2023 годом, говорится в отчетности компании. В том числе доходы от услуг почтовой связи составили 157,9 млрд рублей (рост на 4,4%), от торговой деятельности -... В том числе доходы от услуг почтовой связи составили 157,9 млрд рублей (рост на 4,4%), от торговой деятельности -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил в минусе на фоне охлаждения геополитического оптимизма и угроз президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, а также из-за ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Фактором поддержки выступила подросшая нефть. В... В... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), одна из крупнейших управляющих компаний мира в области пенсионных сбережений, рассматривает инвестиции в устойчивое развитие как важное условие обеспечения долгосрочной прибыльности вложений. GPIF планирует сохранить структуру... читать дальше

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ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) в 2024 году снизило выручку по РСБУ на 26%, до 24,992 млрд рублей по сравнению с 33,897 млрд рублей в 2023 году, говорится в отчетности компании. Реализация золота упала на 43%, до 3,2 тонны. В прошлом году ЮГК почти на 3 месяца... Реализация золота упала на 43%, до 3,2 тонны. В прошлом году ЮГК почти на 3 месяца... читать дальше

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Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году составил 25,6 млрд руб., что на 17% ниже показателя за 2023 год, говорится в докладе ЦБ о структуре подозрительных операций и отраслях экономики, формировавших спрос на теневые финансовые... читать дальше

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Минфин РФ во втором квартале 2025 года планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом 1,3 трлн рублей по номинальной стоимости, следует из графика аукционов на сайте министерства. Всего запланировано 13 аукционных дней: пять в апреле и по четыре в мае и в... читать дальше

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Власти РФ уточнили условия выдачи сельской ипотеки на 2025 год, ограничив круг получателей кредитов, свидетельствуют обновленные условия предоставления субсидий по госпрограмме, опубликованные на сайте Минфина РФ. Программа сельской ипотеки работает с 2020 года и дает... Программа сельской ипотеки работает с 2020 года и дает... читать дальше

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Renault Group и Nissan Motor Co. договорились об изменении условий партнерства, что повышает гибкость каждой из сторон в плане перекрестного владения акциями. В соответствии с новыми условиями компании должны владеть не менее 10% акций друг друга, а не по 15%, как это... В соответствии с новыми условиями компании должны владеть не менее 10% акций друг друга, а не по 15%, как это... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост, трейдеры оценивают заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести вторичные пошлины на российскую и иранскую нефть, а также нанести ракетные удары по Ирану. В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп заявил, что намерен... В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп заявил, что намерен... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,02 коп. и составил 11,6996 руб. Минимальный курс юаня составил 11,615 руб., максимальный - 11,851 руб. Было заключено 17245 сделок. Объем торгов составил 30055,93... Минимальный курс юаня составил 11,615 руб., максимальный - 11,851 руб. Было заключено 17245 сделок. Объем торгов составил 30055,93...

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Компания "Вимм-Билль-Данн" (ВБД), объединяющая молочные активы PepsiCo Inc. в РФ, в 2024 году произвела 1 млн 002,5 тыс. тонн молочной продукции, что на 2,8% больше, чем в 2023 году (975,4 тыс. тонн), сообщается в пояснении к бухгалтерской отчетности компании за 2024... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8443,12 (+219,73) руб./грамм; на серебро - 94,54 (+2,77) руб./грамм; на платину - 2713,03 (+87,19) руб./грамм; на палладий - 2691,04 (+62,51) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 апреля, составляет 85,4963 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 181,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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