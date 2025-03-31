Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5383,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3047,1 млрд руб.

31 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 марта составили по Российской Федерации 5383,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5172,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5866,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5634,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 марта составили 3047,1 млрд руб. против 3050,04103 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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