Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4594 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,373 руб., максимальный - 11,7255 руб. Было заключено 11848 сделок. Объем торгов составил 26026,31 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,7 руб. за юань.

28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,84 коп. и составил 11,4594 руб.

.

Банки, использующие подход на основе внутренних рейтингов, на начало декабря прошлого года сэкономили 1,7 трлн рублей капитала, говорится в годовом отчете ЦБ РФ. Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по... Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,93 коп. и составил 11,5201 руб. Минимальный курс юаня составил 11,391 руб., максимальный - 11,7515 руб. Было заключено 69316 сделок. Объем торгов составил 109983,57... Минимальный курс юаня составил 11,391 руб., максимальный - 11,7515 руб. Было заключено 69316 сделок. Объем торгов составил 109983,57...

.

Объем покупок с использованием QR-кодов и биометрии в 2024 году составил 4,2 трлн руб., всего произведено 2,3 млрд платежей, говорится в отчете ЦБ РФ об итогах работы за прошлый год. Для сравнения, по итогам III квартала 2024 г. сумма платежей по QR-коду составила 2,6... Для сравнения, по итогам III квартала 2024 г. сумма платежей по QR-коду составила 2,6... читать дальше

.

Российский фондовый рынок завершил пятницу существенным снижением индексов. Торги утренней сессии на МосБирже открылись снижением индекса IMOEX2 на фоне отсутствия позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов. Основная сессия также... Торги утренней сессии на МосБирже открылись снижением индекса IMOEX2 на фоне отсутствия позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов. Основная сессия также... читать дальше

.

В прошлом году объем подозрительных операций составил 90 млрд руб., что на 21% ниже показателя 2023 года (113 млрд руб.), говорится в отчете ЦБ по итогам работы за 2024 год. Объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах уменьшился на 13%, до 20 млрд... Объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах уменьшился на 13%, до 20 млрд... читать дальше

.

Результаты надзорного стресс-тестирования 27 крупнейших банков РФ на основе рискового сценария ЦБ показали снижение их достаточности капитала на 2,8 п.п., до 9,6%, что выше минимального значения норматива, говорится в годовом отчете Банка России ЦБ сообщил, что в... ЦБ сообщил, что в... читать дальше

.

Нефтяные цены усилили снижение вечером после выхода статданных по экономике США. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:21 мск составляла$73,62 за баррель, что на $0,41 (0,55%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.... Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:21 мск составляла$73,62 за баррель, что на $0,41 (0,55%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.... читать дальше

.

Данные за первые месяцы 2025 года говорят о продолжении расширения производства и выравнивании спроса, что не приводит к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Наши решения выверены таким образом,... "Наши решения выверены таким образом,... читать дальше

.

Власти США отсрочили на 30 дней введение санкций против сербской энергетической компании NIS, заявил в пятницу сербский президент Александр Вучич. "Мы получили отсрочку в 30 дней в том, что касается санкций в отношении NIS", - написал он в сети Instagram (принадлежит... "Мы получили отсрочку в 30 дней в том, что касается санкций в отношении NIS", - написал он в сети Instagram (принадлежит... читать дальше

.

В 2024 году профицит счета текущих операций платежного баланса РФ составил $62,3 млрд, что на $12,8 млрд, или на 26,0% больше, чем в 2023 году ($49,4 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Ранее ЦБ оценивал... Ранее ЦБ оценивал... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,84 коп. и составил 11,4594 руб. Минимальный курс юаня составил 11,373 руб., максимальный - 11,7255 руб. Было заключено 11848 сделок. Объем торгов составил 26026,31... Минимальный курс юаня составил 11,373 руб., максимальный - 11,7255 руб. Было заключено 11848 сделок. Объем торгов составил 26026,31...

.

Банк России не стал продлевать мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов, который действовал в течение 1-го квартала, говорится в сообщении регулятора. Банк России вводит мораторий на применение ПСК в случае существенного изменения рыночных... Банк России вводит мораторий на применение ПСК в случае существенного изменения рыночных... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57 пунктов по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, по окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с ноября 2022 года. При этом предварительно... При этом предварительно... читать дальше

.

ЦБ РФ с 29 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8223,39 (+101,64) руб./грамм; на серебро - 91,77 (+0,78) руб./грамм; на платину - 2625,84 (-4,82) руб./грамм; на палладий - 2628,53 (+30,22) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 89,6553 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 83,6813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,34 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.