ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 марта в размере 83,6813 руб.

28 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 83,6813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,34 коп.

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Банки, использующие подход на основе внутренних рейтингов, на начало декабря прошлого года сэкономили 1,7 трлн рублей капитала, говорится в годовом отчете ЦБ РФ. Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по... Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,93 коп. и составил 11,5201 руб. Минимальный курс юаня составил 11,391 руб., максимальный - 11,7515 руб. Было заключено 69316 сделок. Объем торгов составил 109983,57... Минимальный курс юаня составил 11,391 руб., максимальный - 11,7515 руб. Было заключено 69316 сделок. Объем торгов составил 109983,57...

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Объем покупок с использованием QR-кодов и биометрии в 2024 году составил 4,2 трлн руб., всего произведено 2,3 млрд платежей, говорится в отчете ЦБ РФ об итогах работы за прошлый год. Для сравнения, по итогам III квартала 2024 г. сумма платежей по QR-коду составила 2,6... Для сравнения, по итогам III квартала 2024 г. сумма платежей по QR-коду составила 2,6... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил пятницу существенным снижением индексов. Торги утренней сессии на МосБирже открылись снижением индекса IMOEX2 на фоне отсутствия позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов. Основная сессия также... Торги утренней сессии на МосБирже открылись снижением индекса IMOEX2 на фоне отсутствия позитивных известий относительно новых официальных российско-американских контактов. Основная сессия также... читать дальше

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В прошлом году объем подозрительных операций составил 90 млрд руб., что на 21% ниже показателя 2023 года (113 млрд руб.), говорится в отчете ЦБ по итогам работы за 2024 год. Объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах уменьшился на 13%, до 20 млрд... Объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах уменьшился на 13%, до 20 млрд... читать дальше

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Результаты надзорного стресс-тестирования 27 крупнейших банков РФ на основе рискового сценария ЦБ показали снижение их достаточности капитала на 2,8 п.п., до 9,6%, что выше минимального значения норматива, говорится в годовом отчете Банка России ЦБ сообщил, что в... ЦБ сообщил, что в... читать дальше

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Нефтяные цены усилили снижение вечером после выхода статданных по экономике США. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:21 мск составляла$73,62 за баррель, что на $0,41 (0,55%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.... Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:21 мск составляла$73,62 за баррель, что на $0,41 (0,55%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.... читать дальше

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Данные за первые месяцы 2025 года говорят о продолжении расширения производства и выравнивании спроса, что не приводит к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Наши решения выверены таким образом,... "Наши решения выверены таким образом,... читать дальше

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Власти США отсрочили на 30 дней введение санкций против сербской энергетической компании NIS, заявил в пятницу сербский президент Александр Вучич. "Мы получили отсрочку в 30 дней в том, что касается санкций в отношении NIS", - написал он в сети Instagram (принадлежит... "Мы получили отсрочку в 30 дней в том, что касается санкций в отношении NIS", - написал он в сети Instagram (принадлежит... читать дальше

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В 2024 году профицит счета текущих операций платежного баланса РФ составил $62,3 млрд, что на $12,8 млрд, или на 26,0% больше, чем в 2023 году ($49,4 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Ранее ЦБ оценивал... Ранее ЦБ оценивал... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,84 коп. и составил 11,4594 руб. Минимальный курс юаня составил 11,373 руб., максимальный - 11,7255 руб. Было заключено 11848 сделок. Объем торгов составил 26026,31... Минимальный курс юаня составил 11,373 руб., максимальный - 11,7255 руб. Было заключено 11848 сделок. Объем торгов составил 26026,31...

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Банк России не стал продлевать мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов, который действовал в течение 1-го квартала, говорится в сообщении регулятора. Банк России вводит мораторий на применение ПСК в случае существенного изменения рыночных... Банк России вводит мораторий на применение ПСК в случае существенного изменения рыночных... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 57 пунктов по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, по окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный уровень с ноября 2022 года. При этом предварительно... При этом предварительно... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8223,39 (+101,64) руб./грамм; на серебро - 91,77 (+0,78) руб./грамм; на платину - 2625,84 (-4,82) руб./грамм; на палладий - 2628,53 (+30,22) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 89,6553 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 83,6813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,34 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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