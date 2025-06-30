На рынке ЦФА фиксируются первые дефолты эмитентов

30 июня. FINMARKET.RU - На рынкефиксируются первыеэмитентов, эксперты считают это естественным этапом развития рынка, пишут "Ведомости".

Сеть автосалонов "Автосити" в Сибири и на Дальнем Востоке на прошлшой неделе сообщила, что не сможет выполнить обязательства по погашению ЦФА на 200 млн руб. из-за "непростой экономической ситуации". Компания выпустила ЦФА 26 июня 2024 г. сроком на 12 месяцев с фиксированным доходом 20,5% и ежемесячной выплатой. Погашение должно было произойти 26 июня 2025 г., но компания не смогла выполнить обязательства. Среди причин в сообщении на официальном сайте она указала высокую ключевую ставку, рост цен на автомобили и, как следствие, спад продаж в автосалонах. Инвесторам предложили обменять выпуск цифровых активов на новый – с погашением в 2028 г. и ежемесячными выплатами дохода и части основной суммы. Ставка составит 18% годовых с 1-й по 5-ю выплату, 14% с 6-й по 17-ю выплату, с 18-й выплаты – 12%, указано на сайте компании.

По сути, компания объявила о реструктуризации, замечает инвестстратег "Гарда капитала" Александр Бахтин: долги обеспечены имуществом компании (и ее поручителя), так что все происходит довольно цивилизованно, несмотря на громкое слово "дефолт".

Известно также еще об одном случае неплатежа: 26 июня производитель спецтехники "ПК Биллион" сообщил, что не может погасить основной долг в размере 2,67 млн руб. по ЦФА, выпущенным 16 декабря 2024 г., утверждает старший аналитик компании "Эйлер" Елена Бакланова со ссылкой на уведомление держателей на платформе "Токеон" (входит в группу ПСБ). В "Токеоне" и "ПК Биллионе" не ответили на запрос "Ведомостей". В решении "ПК Биллион" о выпуске ЦФА, которое размещено на сайте платформы, действительно указано, что выпуск должен быть погашен 26 июня. Но сейчас на странице данного выпуска указана другая дата погашения – 7 июля.

Это первые рыночные дефолты ЦФА, которые будут создавать прецедент, а впоследствии, возможно, приведут к дополнительным мерам законодательного регулирования, полагает Бакланова.

Усугубление ситуации с дефолтами в сегменте ЦФА вероятно, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Появление дефолтов на рынке ЦФА весьма закономерно, считает управляющий директор "Ренессанс капитала" Дмитрий Александров. Простота выпуска ЦФА привела к тому, что на площадки попали компании без достаточного кредитного качества, полагает он. С ним соглашается управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства "Эксперт РА" Александра Веролайнен, отмечая, что это естественный этап развития рынка.

По объемам невыполненных займов дефолт "Автосити" – весьма скромное событие, замечает Бахтин. На рынке облигаций дефолты небольших высокорискованных эмитентов – это рутинная история, объясняет он. Такой же рутиной она станет и в ЦФА, считает инвестстратег: "Впереди еще много подобных новостей".

Пока ключевая ставка (сейчас – 20%) не снизится хотя бы до 15% годовых, вероятность дефолтов как по ЦФА, так и по корпоративным облигациям 2–3-го эшелонов будет оставаться высокой, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Но опасности массовых дефолтов по ЦФА, т. е. эффекта домино, она не ожидает. В России эмитентов ЦФА более 200, а малых и средних предприятий, выпустивших ЦФА, – свыше 40, констатирует Мильчакова. Ситуацию с двумя дефолтами небольших компаний по выпущенным ЦФА можно назвать скорее исключением из правил, считает она.