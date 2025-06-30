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30 июня 2025 года 08:33
Аренда гибких офисов подорожала из-за нехватки обычных
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Алексей Коновалов/ТАСС
30 июня. FINMARKET.RU - Выгодоприобретателями сложившегося в Москве дефицита предложения площадей в классических офисных центрах стали операторы коворкингов. В этом сегменте средняя ставка аренды по итогам второго квартала 2025 года увеличилась на 24–32% год к году. Эксперты пока не видят предпосылок для слома этой тенденции, пишет "Коммерсантъ". Как подсчитали по запросу “Ъ” в консалтинговой компании Remain, по итогам первой половины 2025 года средняя ставка аренды в сервисных офисах Москвы увеличилась на 24,3% год к году, до 41 тыс. руб. за рабочее место в месяц. Такой тренд фиксируют в консалтинговой компании Nikoliers: по ее данным, во втором квартале 2025 года средняя арендная ставка в коворкингах, находящихся в границах Центрального административного округа, составила 60,9 тыс. руб. за рабочее место в месяц, что на 32% больше год к году. Это связано с ростом спроса на сервисные офисы. В сегменте классических бизнес-центров вакансия постепенно снижается, что вынуждает арендаторов переориентироваться на рынок коворкингов, отмечает заместитель директора департамента офисной недвижимости Ricci Яна Трапезникова. За январь—июнь 2025 года вакансия на рынке классических бизнес-центров снизилась на 1,9 процентного пункта (п. п.) год к году, до 4,6%, подсчитала руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.
Опубликовано Финмаркет
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