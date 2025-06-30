Аренда гибких офисов подорожала из-за нехватки обычных

30 июня. FINMARKET.RU - Выгодоприобретателями сложившегося в Москве дефицита предложения площадей в классических офисных центрах стали операторы коворкингов. В этом сегменте средняя ставка аренды по итогам второго квартала 2025 года увеличилась на 24–32% год к году. Эксперты пока не видят предпосылок для слома этой тенденции, пишет "Коммерсантъ".

Как подсчитали по запросу “Ъ” в консалтинговой компании Remain, по итогам первой половины 2025 года средняя ставка аренды в сервисных офисах Москвы увеличилась на 24,3% год к году, до 41 тыс. руб. за рабочее место в месяц.

Такой тренд фиксируют в консалтинговой компании Nikoliers: по ее данным, во втором квартале 2025 года средняя арендная ставка в коворкингах, находящихся в границах Центрального административного округа, составила 60,9 тыс. руб. за рабочее место в месяц, что на 32% больше год к году.

Это связано с ростом спроса на сервисные. В сегменте классических бизнес-центров вакансия постепенно снижается, что вынуждает арендаторов переориентироваться на рынок коворкингов, отмечает заместитель директора департамента офисной недвижимости Ricci Яна Трапезникова. За январь—июнь 2025 года вакансия на рынке классических бизнес-центров снизилась на 1,9 процентного пункта (п. п.) год к году, до 4,6%, подсчитала руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.