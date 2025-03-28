28 марта 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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28 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 31.03 по 06.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|31.03.2025
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|январь 2025
|31.03.2025
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|февраль 2025
|31.03.2025
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|февраль 2025
|31.03.2025
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|февраль 2025
|01.04.2025
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|январь 2025
|01.04.2025
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|01.04.2025
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|февраль 2025
|02.04.2025
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|февраль 2025
|02.04.2025
|16:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|02.04.2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|02.04.2025
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|январь 2025
|03.04.2025
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|январь 2025
|03.04.2025
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|январь 2025
|03.04.2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|03.04.2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|03.04.2025
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|февраль 2025
|04.04.2025
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|январь 2025
|04.04.2025
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|январь 2025
|04.04.2025
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|январь 2025
|04.04.2025
|15:30
|Данные с рынка труда США
|февраль 2025
|05.04.2025
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|февраль 2025
|05.04.2025
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|январь 2025
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