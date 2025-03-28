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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 марта в размере 83,8347 руб., евро - 90,5441 руб.
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28 марта 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 марта в размере 83,8347 руб., евро - 90,5441 руб.

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28 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 83,8347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,18 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 90,5441 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,46 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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