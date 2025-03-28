ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 марта в размере 83,8347 руб., евро - 90,5441 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 90,5441 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,46 руб.

28 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 83,8347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,18 коп.

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Российские банки теперь обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов, которым от 14 до 18 лет, о выдаче карты, а также о всех операциях по счету ребенка, платежах и переводах. Такая мера, разработанная ЦБ, начала действовать с 29 марта и... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о благоустройстве около 90 км набережных Москвы-реки за последние 14 лет. "Порядка 90 км набережных Москвы-реки привели в порядок с 2011 года. На них появились комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, смотровые... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в январе 2025 года вырос на 0,4% к предыдущему месяцу,, сообщает Статистическое управление страны. В декабре прошлого года показатель увеличился на 0,3%. По сравнению с январем 2024 года ВВП увеличился на 2,2% и составил 2,292 трлн... читать дальше

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Объединенная компания Wildberries и Russ - ООО "РВБ" - в 2024 году осуществила инвестиции на общую сумму более 150 млрд рублей и планирует удвоить этот показатель в 2025 году, говорится в ее пресс-релизе. Показатель включает в себя инвестиции в логистическую и ИТ-инфраструктуру,... читать дальше

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Кредитный рейтинг Киргизии повышен до уровня B+ с прогнозом "стабильный", сообщает пресс-служба киргизского кабмина со ссылкой на отчёт международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) Global Ratings. Согласно отчету, благодаря переориентации региональной... Согласно отчету, благодаря переориентации региональной... читать дальше

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Кабинет министров Индии вчера одобрил выделение госсубсидий в размере 229,2 млрд рупий ($2,7 млрд) для наращивания производства электронных компонентов. Это касается выпуска деталей, используемых в дисплеях и модулях камер, корпусах телефонов и ноутбуков, печатных... читать дальше

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Банк России в 2024 году увеличил капитальные вложения в обеспечение функционирования платежной, операционной, информационно-аналитической, информационно-телекоммуникационных систем более чем в два раза, до 14,2 млрд руб. с 6,5 млрд руб. в 2023 году, говорится в отчете регулятора... читать дальше

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Число активных банковских счетов, открытых с использованием биометрических данных, в 2024 году составило 600 тыс., говорится в отчете ЦБ по итогам работы регулятора в прошлом году. Всего в 2024 году физлица зарегистрировали в Единой биометрической системе (ЕБС) 1,8 млн... Всего в 2024 году физлица зарегистрировали в Единой биометрической системе (ЕБС) 1,8 млн... читать дальше

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Аналитики Morgan Stanley улучшили прогнозы для фондовых индексов материкового Китая и Гонконга. Теперь они ожидают, что в конце текущего года значение Hang Seng будет находиться около 25800 пунктов против ранее предполагавшихся 24000 пунктов. Оценка для индекса MSCI... Теперь они ожидают, что в конце текущего года значение Hang Seng будет находиться около 25800 пунктов против ранее предполагавшихся 24000 пунктов. Оценка для индекса MSCI... читать дальше

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Меткомбанк (г.Каменск-Уральский, Свердловская область) в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 28,45% по сравнению с показателем предыдущего года - до 2,31 млрд рублей, говорится в отчетности банка. Чистый процентный доход банка до учета резервов вырос на 21% -... Чистый процентный доход банка до учета резервов вырос на 21% -... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в 2024 г. составил 294,84 млрд руб. против чистой прибыли 320,39 млрд руб. в 2023 г., говорится в отчете компании. Выручка выросла на 8,6% и составила 354,24 млрд руб., себестоимость продаж - 205,3 млрд... Выручка выросла на 8,6% и составила 354,24 млрд руб., себестоимость продаж - 205,3 млрд... читать дальше

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Количество участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ в 2024 году увеличилось до 584 организаций (с 556 в 2023 году), общее количество переданных сообщений выросло на 23%, говорится в отчете регулятора об итогах его работы за прошлый год. ЦБ в прошлом... ЦБ в прошлом... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ со 2 апреля повысится на 4%, до 1 тыс. 921,6 рубля с 1 тыс. 846,7 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится до 220 рублей с 206,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 216,8 рубля с 1 тыс.... Пошлина на ячмень повысится до 220 рублей с 206,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 216,8 рубля с 1 тыс.... читать дальше

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Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует существенное увеличение госдолга страны в ближайшие 30 лет. Согласно прогнозу, госдолг составит 100% ВВП в текущем финансовом году, который завершится в сентябре, и увеличится до рекордных 107% ВВП в 2029 фингоду. К 2055 году... читать дальше

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Минтранс РФ подготовил проект изменений в Воздушный кодекс, который узаконит сборы с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэродромов, проводимой в рамках концессионных соглашений с инвесторами. Проект размещен на портале regulation.gov.ru. Его публичное обсуждение... читать дальше

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Банк России в 2024 году получил 199,5 млрд рублей прибыли, что на 42% выше прибыли 2023 года (140,4 млрд рублей), следует из годового отчета ЦБ. На финансовый результат Банка России повлияло то, что в условиях уменьшения профицита ликвидности банковского сектора и повышения... читать дальше

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