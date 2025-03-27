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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2%
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% после повышения на 2,2% в январе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов. Во многом замедление объясняется "лишним" днем в феврале 2024 года
 
В РФ в предбанкротном состоянии находится 27 угольных предприятий
Из-за кризисной ситуации в угольной отрасли в предбанкротном состоянии находится 27 российских угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн т в год. Об этом говорится в материалах Минэнерго, подготовленных в рамках разработки антикризисной...
 
Малый бизнес не получает льготных кредитов больше 8 месяцев
Малый бизнес пока не дождался льготных кредитов от государства. В 2025 году власти решили перезапустить программу поддержки МСП. Минэк планировал это сделать до 5 марта - к этому моменту он обещал отобрать кредитные организации, которые будут...
 
На развитие передовых инженерных школ выделят 4 млрд руб.
В Минобрнауки подвели итоги грантового конкурса и распределили финансирование на 2025 год между вузами-участниками проекта "Передовые инженерные школы" (ПИШ). Двадцать вузов получат в общей сложности федеральное финансирование в размере 4,1 млрд...
 
27 марта 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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27 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 02 по 08 марта
15:30 Изменение ВВП США IV квартал 2024
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США февраль 2025
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 23 февраля по 01 марта

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
27 марта 2025 года 13:43
Российские промпредприятия нуждаются в льготных кредитах на пополнение оборотных средств
Промышленные предприятия отмечают нехватку оборотных средств, необходимы льготные кредиты, чтобы избежать банкротств, считает исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.

"На наш взгляд, надо перезапускать...    читать дальше
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27 марта 2025 года 13:35
Прогноз грузопотока по СМП: от 70 до 109 млн тонн к 2030 году
Прогноз грузопотока по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году имеет несколько сценариев, находится в диапазоне от 70 млн до 109 млн тонн, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минвостокразвития Олег Чекунков.

Отвечая на вопрос, какими могут быть объемы...    читать дальше
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27 марта 2025 года 13:28
"Росатом" собирается в начале 2030-х годов ввести в эксплуатацию Кольскую АЭС-2
Госкорпорация "Росатом" намерена в начале 2030-х годов ввести в эксплуатацию Кольскую АЭС-2 (КАЭС-2, Мурманская область), сообщил глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев журналистам.

"Мы уже в начале 2030-х годов здесь планируем новые дополнительные мощности ввести, как,...    читать дальше
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27 марта 2025 года 13:20
ЦБ Норвегии опять сохранил ставку на уровне 4,5%
Центробанк Норвегии сегодня на заседании сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,5%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics. Регулятор удерживает ставку на этом уровне уже десять заседаний подряд.

В сообщении норвежского ЦБ...    читать дальше
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27 марта 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 27 марта снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,46 пункта (1,159%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3109,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3123,22 (-0,73%) пункта,...    читать дальше
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27 марта 2025 года 13:12
В феврале выпуск автомобилей в Великобритании упал 12-й месяц подряд - на 11,6% в годовом выражении
Выпуск легковых и коммерческих автомобилей в Великобритании в феврале сократился на 11,6% относительно того же месяца прошлого года - до 82,178 тыс., по данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Снижение продолжилось уже двенадцатый месяц...    читать дальше
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27 марта 2025 года 13:05
Европейские рынки акций торгуются в минусе
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются на новостях из США.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:27 мск уменьшился на 0,6% - до 545,23 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,6%, германский DAX -...    читать дальше
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27 марта 2025 года 13:04
По состоянию на 13:00 мск 27 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 85,2/86,9 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,2/86,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 30 коп., средний...
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27 марта 2025 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 91,09/96,68 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,09/96,68 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 55 коп., Cредний курс продажи упал на...
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27 марта 2025 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 83,88/89,72 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,88/89,72 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...
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27 марта 2025 года 13:02
На создание отечественных ветпрепаратов правительство РФ выделит до 2030 года 5 млрд руб.
Правительство РФ до 2030 года направит 5 млрд рублей на создание отечественных ветеринарных препаратов. Пока доля импорта на рынке вакцин составляет примерно треть, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на годовой коллегии Россельхознадзора. "Мы полноценно обеспечиваем себя...    читать дальше
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27 марта 2025 года 12:56
Пекин меняет отношение к новым листингам на биржах в материковом Китае
Ряд китайских компаний, в том числе в IT-секторе, получили от властей КНР сигналы о возможности возобновления подготовки к проведению IPO, пишет Financial Times.

Это может говорить об изменении отношения правительства к новым листингам на биржах материкового Китая,...    читать дальше
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27 марта 2025 года 12:48
Банк России включил "дочку" Avito в реестр операторов финансовых платформ
АО "Авито Финанс", которое является подразделением Avito по развитию финансовых сервисов, включено Центробанком в реестр операторов финансовых платформ (ОФП), сообщил сегодня регулятор.

Новые финансовые продукты под статусом ОФП появятся до конца 2025 года, сообщила...    читать дальше
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27 марта 2025 года 12:40
Чистая прибыль CNOOC в 2024 году увеличилась на 11%
CNOOC Ltd., крупнейшая компания Китая по объемам добычи нефти и газа на шельфе, увеличила чистую прибыль в 2024 году на 11,4% - до 137,94 млрд юаней ($19,01 млрд), сообщается в годовом отчете.

Выручка выросла на 0,9% и составила 420,51 млрд юаней. При этом цены на нефть...    читать дальше
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27 марта 2025 года 12:32
В 2024 г. сборы российских страховщиков жизни увеличились в 2 раза, выплаты - в 3 раза
Общие сборы российских страховщиков жизни в 2024 году, согласно статистике ЦБ, увеличились в 2 раза к уровню 2023 года и достигли 2 трлн рублей при совокупных сборах всего страхового рынка за прошлый год в 3,7 трлн рублей. Таким образом, на долю премий сегмента страхования жизни...    читать дальше
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27 марта 2025 года 12:25
Россия увеличили экспорт продукции растениеводства в 2024 году на 2,6 млн тонн - до 87 млн
РФ в 2024 году экспортировала более 87 млн тонн продукции растениеводства, что на 2,6 млн тонн больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на годовом заседании коллегии Россельхознадзора. Он подчеркнул, что в прошлом году РФ сохранила статус нетто-экспортера...    читать дальше
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