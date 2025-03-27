27 марта 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2024
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|февраль 2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
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27 марта 2025 года 13:43
Промышленные предприятия отмечают нехватку оборотных средств, необходимы льготные кредиты, чтобы избежать банкротств, считает исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев.
"На наш взгляд, надо перезапускать... читать дальше
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27 марта 2025 года 13:35
Прогноз грузопотока по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году имеет несколько сценариев, находится в диапазоне от 70 млн до 109 млн тонн, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минвостокразвития Олег Чекунков.
Отвечая на вопрос, какими могут быть объемы... читать дальше
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27 марта 2025 года 13:28
Госкорпорация "Росатом" намерена в начале 2030-х годов ввести в эксплуатацию Кольскую АЭС-2 (КАЭС-2, Мурманская область), сообщил глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев журналистам.
"Мы уже в начале 2030-х годов здесь планируем новые дополнительные мощности ввести, как,... читать дальше
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27 марта 2025 года 13:20
Центробанк Норвегии сегодня на заседании сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,5%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics. Регулятор удерживает ставку на этом уровне уже десять заседаний подряд.
В сообщении норвежского ЦБ... читать дальше
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27 марта 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,46 пункта (1,159%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3109,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3123,22 (-0,73%) пункта,... читать дальше
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27 марта 2025 года 13:12
Выпуск легковых и коммерческих автомобилей в Великобритании в феврале сократился на 11,6% относительно того же месяца прошлого года - до 82,178 тыс., по данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Снижение продолжилось уже двенадцатый месяц... читать дальше
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27 марта 2025 года 13:05
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются на новостях из США.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:27 мск уменьшился на 0,6% - до 545,23 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,6%, германский DAX -... читать дальше
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27 марта 2025 года 13:04
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,2/86,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 30 коп., средний...
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27 марта 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,09/96,68 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 55 коп., Cредний курс продажи упал на...
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27 марта 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,88/89,72 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...
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27 марта 2025 года 13:02
Правительство РФ до 2030 года направит 5 млрд рублей на создание отечественных ветеринарных препаратов. Пока доля импорта на рынке вакцин составляет примерно треть, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на годовой коллегии Россельхознадзора. "Мы полноценно обеспечиваем себя... читать дальше
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27 марта 2025 года 12:56
Ряд китайских компаний, в том числе в IT-секторе, получили от властей КНР сигналы о возможности возобновления подготовки к проведению IPO, пишет Financial Times.
Это может говорить об изменении отношения правительства к новым листингам на биржах материкового Китая,... читать дальше
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27 марта 2025 года 12:48
АО "Авито Финанс", которое является подразделением Avito по развитию финансовых сервисов, включено Центробанком в реестр операторов финансовых платформ (ОФП), сообщил сегодня регулятор.
Новые финансовые продукты под статусом ОФП появятся до конца 2025 года, сообщила... читать дальше
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27 марта 2025 года 12:40
CNOOC Ltd., крупнейшая компания Китая по объемам добычи нефти и газа на шельфе, увеличила чистую прибыль в 2024 году на 11,4% - до 137,94 млрд юаней ($19,01 млрд), сообщается в годовом отчете.
Выручка выросла на 0,9% и составила 420,51 млрд юаней. При этом цены на нефть... читать дальше
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27 марта 2025 года 12:32
Общие сборы российских страховщиков жизни в 2024 году, согласно статистике ЦБ, увеличились в 2 раза к уровню 2023 года и достигли 2 трлн рублей при совокупных сборах всего страхового рынка за прошлый год в 3,7 трлн рублей. Таким образом, на долю премий сегмента страхования жизни... читать дальше
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27 марта 2025 года 12:25
РФ в 2024 году экспортировала более 87 млн тонн продукции растениеводства, что на 2,6 млн тонн больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на годовом заседании коллегии Россельхознадзора. Он подчеркнул, что в прошлом году РФ сохранила статус нетто-экспортера... читать дальше
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