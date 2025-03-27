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Промышленные предприятия отмечают нехватку оборотных средств, необходимы льготные кредиты, чтобы избежать банкротств, считает исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев. "На наш взгляд, надо перезапускать... "На наш взгляд, надо перезапускать... читать дальше

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Прогноз грузопотока по Северному морскому пути (СМП) к 2030 году имеет несколько сценариев, находится в диапазоне от 70 млн до 109 млн тонн, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Минвостокразвития Олег Чекунков. Отвечая на вопрос, какими могут быть объемы... Отвечая на вопрос, какими могут быть объемы... читать дальше

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Госкорпорация "Росатом" намерена в начале 2030-х годов ввести в эксплуатацию Кольскую АЭС-2 (КАЭС-2, Мурманская область), сообщил глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев журналистам. "Мы уже в начале 2030-х годов здесь планируем новые дополнительные мощности ввести, как,... "Мы уже в начале 2030-х годов здесь планируем новые дополнительные мощности ввести, как,... читать дальше

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Центробанк Норвегии сегодня на заседании сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,5%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics. Регулятор удерживает ставку на этом уровне уже десять заседаний подряд. В сообщении норвежского ЦБ... В сообщении норвежского ЦБ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,46 пункта (1,159%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3109,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3123,22 (-0,73%) пункта,... читать дальше

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Выпуск легковых и коммерческих автомобилей в Великобритании в феврале сократился на 11,6% относительно того же месяца прошлого года - до 82,178 тыс., по данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Снижение продолжилось уже двенадцатый месяц... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются на новостях из США. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:27 мск уменьшился на 0,6% - до 545,23 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:27 мск уменьшился на 0,6% - до 545,23 пункта. Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,6%, германский DAX -... Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,6%, германский DAX -... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,2/86,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 30 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,09/96,68 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 55 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,88/89,72 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Правительство РФ до 2030 года направит 5 млрд рублей на создание отечественных ветеринарных препаратов. Пока доля импорта на рынке вакцин составляет примерно треть, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на годовой коллегии Россельхознадзора. "Мы полноценно обеспечиваем себя... читать дальше

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Ряд китайских компаний, в том числе в IT-секторе, получили от властей КНР сигналы о возможности возобновления подготовки к проведению IPO, пишет Financial Times. Это может говорить об изменении отношения правительства к новым листингам на биржах материкового Китая,... Это может говорить об изменении отношения правительства к новым листингам на биржах материкового Китая,... читать дальше

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АО "Авито Финанс", которое является подразделением Avito по развитию финансовых сервисов, включено Центробанком в реестр операторов финансовых платформ (ОФП), сообщил сегодня регулятор. Новые финансовые продукты под статусом ОФП появятся до конца 2025 года, сообщила... Новые финансовые продукты под статусом ОФП появятся до конца 2025 года, сообщила... читать дальше

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CNOOC Ltd., крупнейшая компания Китая по объемам добычи нефти и газа на шельфе, увеличила чистую прибыль в 2024 году на 11,4% - до 137,94 млрд юаней ($19,01 млрд), сообщается в годовом отчете. Выручка выросла на 0,9% и составила 420,51 млрд юаней. При этом цены на нефть... Выручка выросла на 0,9% и составила 420,51 млрд юаней. При этом цены на нефть... читать дальше

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Общие сборы российских страховщиков жизни в 2024 году, согласно статистике ЦБ, увеличились в 2 раза к уровню 2023 года и достигли 2 трлн рублей при совокупных сборах всего страхового рынка за прошлый год в 3,7 трлн рублей. Таким образом, на долю премий сегмента страхования жизни... читать дальше

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РФ в 2024 году экспортировала более 87 млн тонн продукции растениеводства, что на 2,6 млн тонн больше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на годовом заседании коллегии Россельхознадзора. Он подчеркнул, что в прошлом году РФ сохранила статус нетто-экспортера... читать дальше

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