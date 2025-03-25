Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5532 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4705 руб., максимальный - 11,643 руб. Была заключена 71041 сделка. Объем торгов составил 90389,11 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,489 руб. за юань.

25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,77 коп. и составил 11,5532 руб.

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Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца 2025 года по РСБУ выросла на 29% и составила 39,61 млрд руб. против 30,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка... читать дальше

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Клиенты банков испытывают сложности при попытке перевести средства через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Интерфаксу" клиенты крупных кредитных организаций. При попытке перевести средства через мобильное приложение Т-банка появляется уведомление: "Сломались... При попытке перевести средства через мобильное приложение Т-банка появляется уведомление: "Сломались... читать дальше

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Портам стран Европейского Союза с 26 марта запрещено оказывать услуги перевалки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного или экспортированного из России. Соответствующие санкции были введены в июне 2024 года, но до 26 марта 2025 года была дана отсрочка исполнения по... читать дальше

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Вводимые президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины могут помешать способности страны справляться с растущей долговой нагрузкой и более высокими процентными ставками, предупредило международное рейтинговое агентство Moody's. "Фискальная устойчивость страны... "Фискальная устойчивость страны... читать дальше

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Потребность российских регионов при обеспечении северного завоза составляет 30-40 млрд руб. на двухлетний период, сообщил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов на Международном Арктическом форуме в Мурманске в ходе сессии, посвященной... читать дальше

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"Московская биржа" 29 марта добавит 26 акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни, говорится в сообщении площадки. Таким образом, по выходным инвесторы смогут совершать сделки с 79 акциями. Мосбиржа с 1 марта начала проводить... Мосбиржа с 1 марта начала проводить... читать дальше

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Риски того, что повышение инфляционных ожиданий начнет отражаться на рынке облигаций, вызывают серьезные опасения у Федеральной резервной системы (ФРС), заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. "Если мы начнем видеть на рынке динамику долгосрочных... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО "КАМАЗ" и облигаций компании до уровня АА-(RU) с АА(RU), сохранив "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. "Понижение кредитного рейтинга КАМАЗа связано с ухудшением... "Понижение кредитного рейтинга КАМАЗа связано с ухудшением... читать дальше

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В феврале потребительские цены в Великобритании выросли на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали рост цен в... Аналитики в среднем прогнозировали рост цен в... читать дальше

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Парламент Армении принял сегодня во втором и окончательном чтениях закон о вступлении республики в Евросоюз. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за принятие закона проголосовали 64 депутата, против - 7. За принятие закона проголосовали лишь представители правящей... За принятие закона проголосовали лишь представители правящей... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах, сообщила пресс-служба... читать дальше

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Банк России продал валюту расчетами 25 марта на 5,9 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,26 пункта (0,735%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3187,88 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 8,7 пункта (0,735%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 8,7 пункта (0,735%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1085,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Основные программы господдержки спроса в автопроме в январе-феврале 2025 года простимулировали реализацию более 22,6 тыс. новых автомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. В частности, в рамках программы льготного автокредитования было продано более 17 тыс.... В частности, в рамках программы льготного автокредитования было продано более 17 тыс.... читать дальше

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Инвесторы и назначенные городом операторы построят 6,7 млн кв. м жилья для реновации в проектах комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики. "Программа КРТ действует в столице с 2020 года. Сейчас она насчитывает 302... "Программа КРТ действует в столице с 2020 года. Сейчас она насчитывает 302... читать дальше

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