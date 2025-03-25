Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 марта

25 марта. FINMARKET.RU -РФ с 26 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8141,58 (+14,84) руб./грамм; на серебро - 89,56 (+0,09) руб./грамм; на платину - 2633,78 (+1,9) руб./грамм; на палладий - 2585,06 (+4,41) руб./грамм.

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Центральный банк Чили (Banco Central de Chile) улучшил оценку темпов роста экономики страны на текущий год, а также повысил прогноз цен на медь на мировом рынке. Теперь ожидается, что ВВП страны по итогам 2025 года увеличится на 1,75-2,75% против ранее предполагавшихся... Теперь ожидается, что ВВП страны по итогам 2025 года увеличится на 1,75-2,75% против ранее предполагавшихся... читать дальше

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США помогут России восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость морской страховки, говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров в Саудовской Аравии. "США помогут России восстановить доступ к мировому рынку... "США помогут России восстановить доступ к мировому рынку... читать дальше

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Фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex обновили исторический максимум во вторник на опасениях введения пошлин на импорт этого металла в США. Цена фьючерсов на медь в Нью-Йорке в ходе торгов достигала $5,2055 за фунт. С начала года контракт подорожал примерно на... Цена фьючерсов на медь в Нью-Йорке в ходе торгов достигала $5,2055 за фунт. С начала года контракт подорожал примерно на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,53 коп. и составил 11,5521 руб. Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,6375 руб. Было заключено 11990 сделок. Объем торгов составил 21794,97... Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,6375 руб. Было заключено 11990 сделок. Объем торгов составил 21794,97...

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Эксперты зернового рынка продолжают снижать прогнозы экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). Как сообщает "СовЭкон", новая оценка на этот сельхозгод составляет 40,7 млн тонн против 42,2 млн тонн в феврале. "Снижение отражает сохраняющиеся вялые темпы... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "ВТБ факторинг" кредитный рейтинг на уровне АА(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. По мнению АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен очень высокой степенью... По мнению АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен очень высокой степенью... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте упал до 92,9 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как... читать дальше

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Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. домов, а не 657 тыс., как... читать дальше

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Темпы роста корпоративного кредитования банковского сектора в январе-феврале околонулевые или слабоотрицательные, судить об устойчивом замедлении прироста можно будет по итогам апреля-мая, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме. "Нам надо убедиться в... "Нам надо убедиться в... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8141,58 (+14,84) руб./грамм; на серебро - 89,56 (+0,09) руб./грамм; на платину - 2633,78 (+1,9) руб./грамм; на палладий - 2585,06 (+4,41) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 92,3409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,57 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 84,193 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы меняются слабо и без единой динамики. Участники рынка анализируют очередные заявления по поводу новых импортных тарифов в США. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин... Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин... читать дальше

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Текущая инфляция в РФ в годовом выражении с очисткой от сезонности в марте будет на уровне февраля или даже ниже (менее 8%), заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме. "Инфляция уже снижается, если смотреть на текущий из месяца в месяц рост цен.... "Инфляция уже снижается, если смотреть на текущий из месяца в месяц рост цен.... читать дальше

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Общие премии, полученные российскими страховщиками по договорам страхования имущества физлиц в 2024 году, увеличились на 7,6% к уровню 2023 года и составили 126,2 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России. В структуре премий по страхованию прочего имущества... В структуре премий по страхованию прочего имущества... читать дальше

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Рост реального ВВП Азии в 2025 году составят 4,5% по сравнению с 4,4% по итогам прошлого года, говорится в докладе, представленном сегодня в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ). "Несмотря на растущую глобальную экономическую неопределенность, Азия остается ключевым... читать дальше

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