ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 марта в размере 84,193 руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 84,193 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,93 коп.

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США помогут России восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость морской страховки, говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров в Саудовской Аравии. "США помогут России восстановить доступ к мировому рынку... "США помогут России восстановить доступ к мировому рынку... читать дальше

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Фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex обновили исторический максимум во вторник на опасениях введения пошлин на импорт этого металла в США. Цена фьючерсов на медь в Нью-Йорке в ходе торгов достигала $5,2055 за фунт. С начала года контракт подорожал примерно на... Цена фьючерсов на медь в Нью-Йорке в ходе торгов достигала $5,2055 за фунт. С начала года контракт подорожал примерно на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,53 коп. и составил 11,5521 руб. Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,6375 руб. Было заключено 11990 сделок. Объем торгов составил 21794,97... Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,6375 руб. Было заключено 11990 сделок. Объем торгов составил 21794,97...

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Эксперты зернового рынка продолжают снижать прогнозы экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). Как сообщает "СовЭкон", новая оценка на этот сельхозгод составляет 40,7 млн тонн против 42,2 млн тонн в феврале. "Снижение отражает сохраняющиеся вялые темпы... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "ВТБ факторинг" кредитный рейтинг на уровне АА(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. По мнению АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен очень высокой степенью... По мнению АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен очень высокой степенью... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте упал до 92,9 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как... читать дальше

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Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. домов, а не 657 тыс., как... читать дальше

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Темпы роста корпоративного кредитования банковского сектора в январе-феврале околонулевые или слабоотрицательные, судить об устойчивом замедлении прироста можно будет по итогам апреля-мая, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме. "Нам надо убедиться в... "Нам надо убедиться в... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8141,58 (+14,84) руб./грамм; на серебро - 89,56 (+0,09) руб./грамм; на платину - 2633,78 (+1,9) руб./грамм; на палладий - 2585,06 (+4,41) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 92,3409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,57 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 84,193 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы меняются слабо и без единой динамики. Участники рынка анализируют очередные заявления по поводу новых импортных тарифов в США. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин... Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин... читать дальше

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Текущая инфляция в РФ в годовом выражении с очисткой от сезонности в марте будет на уровне февраля или даже ниже (менее 8%), заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме. "Инфляция уже снижается, если смотреть на текущий из месяца в месяц рост цен.... "Инфляция уже снижается, если смотреть на текущий из месяца в месяц рост цен.... читать дальше

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Общие премии, полученные российскими страховщиками по договорам страхования имущества физлиц в 2024 году, увеличились на 7,6% к уровню 2023 года и составили 126,2 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России. В структуре премий по страхованию прочего имущества... В структуре премий по страхованию прочего имущества... читать дальше

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Рост реального ВВП Азии в 2025 году составят 4,5% по сравнению с 4,4% по итогам прошлого года, говорится в докладе, представленном сегодня в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ). "Несмотря на растущую глобальную экономическую неопределенность, Азия остается ключевым... читать дальше

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5 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-923 на 14 млрд 870,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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