25 марта 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|март 2025
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|январь 2025
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|март 2025
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|февраль 2025
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25 марта 2025 года 18:17
США помогут России восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость морской страховки, говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров в Саудовской Аравии.
"США помогут России восстановить доступ к мировому рынку... читать дальше
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25 марта 2025 года 18:11
Фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex обновили исторический максимум во вторник на опасениях введения пошлин на импорт этого металла в США.
Цена фьючерсов на медь в Нью-Йорке в ходе торгов достигала $5,2055 за фунт. С начала года контракт подорожал примерно на... читать дальше
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25 марта 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,53 коп. и составил 11,5521 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,6375 руб. Было заключено 11990 сделок. Объем торгов составил 21794,97...
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25 марта 2025 года 17:55
Эксперты зернового рынка продолжают снижать прогнозы экспорта пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). Как сообщает "СовЭкон", новая оценка на этот сельхозгод составляет 40,7 млн тонн против 42,2 млн тонн в феврале. "Снижение отражает сохраняющиеся вялые темпы... читать дальше
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25 марта 2025 года 17:47
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ООО "ВТБ факторинг" кредитный рейтинг на уровне АА(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
По мнению АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен очень высокой степенью... читать дальше
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25 марта 2025 года 17:39
Индекс потребительского доверия в США в марте упал до 92,9 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как... читать дальше
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25 марта 2025 года 17:34
Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. домов, а не 657 тыс., как... читать дальше
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25 марта 2025 года 17:29
Темпы роста корпоративного кредитования банковского сектора в январе-феврале околонулевые или слабоотрицательные, судить об устойчивом замедлении прироста можно будет по итогам апреля-мая, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.
"Нам надо убедиться в... читать дальше
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25 марта 2025 года 17:26
ЦБ РФ с 26 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8141,58 (+14,84) руб./грамм; на серебро - 89,56 (+0,09) руб./грамм; на платину - 2633,78 (+1,9) руб./грамм; на палладий - 2585,06 (+4,41) руб./грамм.
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25 марта 2025 года 17:24
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 92,3409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,57 коп.
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25 марта 2025 года 17:24
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 84,193 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,93 коп.
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25 марта 2025 года 17:24
Американские фондовые индексы меняются слабо и без единой динамики. Участники рынка анализируют очередные заявления по поводу новых импортных тарифов в США.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин... читать дальше
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25 марта 2025 года 17:15
Текущая инфляция в РФ в годовом выражении с очисткой от сезонности в марте будет на уровне февраля или даже ниже (менее 8%), заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин во время выступления в Госдуме.
"Инфляция уже снижается, если смотреть на текущий из месяца в месяц рост цен.... читать дальше
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25 марта 2025 года 17:08
Общие премии, полученные российскими страховщиками по договорам страхования имущества физлиц в 2024 году, увеличились на 7,6% к уровню 2023 года и составили 126,2 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России.
В структуре премий по страхованию прочего имущества... читать дальше
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25 марта 2025 года 17:01
Рост реального ВВП Азии в 2025 году составят 4,5% по сравнению с 4,4% по итогам прошлого года, говорится в докладе, представленном сегодня в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ). "Несмотря на растущую глобальную экономическую неопределенность, Азия остается ключевым... читать дальше
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25 марта 2025 года 16:57
5 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-923 на 14 млрд 870,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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