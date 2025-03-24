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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4669 руб.
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24 марта 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4669 руб.
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24 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,43 коп. и составил 11,4669 руб. Минимальный курс юаня составил 11,37 руб., максимальный - 11,615 руб. Было заключено 14045 сделок. Объем торгов составил 23582,43 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6105 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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