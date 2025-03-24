Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4669 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,37 руб., максимальный - 11,615 руб. Было заключено 14045 сделок. Объем торгов составил 23582,43 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6105 руб. за юань.

24 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,43 коп. и составил 11,4669 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59390,556 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 660,995 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,73 коп. и составил 11,4955 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3745 руб., максимальный - 11,651 руб. Было заключено 83194 сделки. Объем торгов составил 113980,91... Минимальный курс юаня составил 11,3745 руб., максимальный - 11,651 руб. Было заключено 83194 сделки. Объем торгов составил 113980,91...

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Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник разнонаправленными изменениями индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным повышением в ожидании российско-американских консультаций. Основная сессия на Мосбирже началась ростом... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным повышением в ожидании российско-американских консультаций. Основная сессия на Мосбирже началась ростом... читать дальше

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По итогам 2024 года чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО составила 848,5 млрд рублей, что в 1,4 раза меньше по сравнению с 2023 годом, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 8,7%, до 8,6 трлн руб. Операционные расходы составили 670,9 млрд руб. (647,4 млрд руб.... Выручка выросла на 8,7%, до 8,6 трлн руб. Операционные расходы составили 670,9 млрд руб. (647,4 млрд руб....

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Комитет Госдумы по информационным технологиям предложил расширить запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан и распространить его не только на ЦБ и банки, но и на некредитные финансовые организации, субъекты национальной платежной системы,... читать дальше

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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в инструкцию о порядке использования транспортных, коммерческих и иных документов в качестве декларации на товары, сообщила в понедельник пресс-служба ЕЭК. "Расширены случаи использования упрощенного... "Расширены случаи использования упрощенного... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что со 2 апреля Вашингтон введет пошлины в размере 25% на товары из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. "Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину... "Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину... читать дальше

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Прохладительные напитки в 2024 году показали самые высокие темпы роста продаж в индустрии товаров повседневного спроса - 26,4% в стоимостном и 14,1% - в натуральном выражении, сообщается в презентации NielsenIQ, представленной на вебинаре "Индустрия соков, воды и напитков в 2025... читать дальше

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Россия может ввести запрет на ввоз зарубежных плодовых саженцев. Как сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья Айдын Ширинов, инициативу ассоциации о введении запрета на ввоз импортных однолетних и двухлетних саженцев плодовых... Как сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья Айдын Ширинов, инициативу ассоциации о введении запрета на ввоз импортных однолетних и двухлетних саженцев плодовых... читать дальше

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ВЭБ возобновляет публикацию отчетности по стандартам МСФО. По итогам 2024 года чистая прибыль группы ВЭБ.РФ составила 75,8 млрд руб., что на 45,2% лучше результата 2023 года, сообщается в материалах госкорпорации. Операционные доходы до вычета резервов за 2024 год... Операционные доходы до вычета резервов за 2024 год... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,43 коп. и составил 11,4669 руб. Минимальный курс юаня составил 11,37 руб., максимальный - 11,615 руб. Было заключено 14045 сделок. Объем торгов составил 23582,43 млн... Минимальный курс юаня составил 11,37 руб., максимальный - 11,615 руб. Было заключено 14045 сделок. Объем торгов составил 23582,43 млн...

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Роскомнадзор (РКН) сообщает, что проблемы с работой ресурсов провайдера домашнего интернета Lovit до сих пор остаются, так как компания не была готова к мощной DDoS-атаке, которая длится уже более трех суток. "Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи... "Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи... читать дальше

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Вечером подъем цен на нефть эталонных марок продолжается. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:32 мск подорожали на $0,52 (0,72%), до $72,68 за баррель. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:32 мск подорожали на $0,52 (0,72%), до $72,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже... Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8126,74 (-140,79) руб./грамм; на серебро - 89,47 (-1,17) руб./грамм; на платину - 2631,88 (-59,42) руб./грамм; на палладий - 2580,65 (+3,64) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Комитет Госдумы по информационным технологиям одобрил поправки в закон о банковской деятельности, согласно которым банки будут обязаны ограничивать выдачу наличных денежных средств через банкоматы, если есть основание полагать, что выдача средств происходит без согласия... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 марта, составляет 83,8737 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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