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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 марта в размере 84,64 руб., евро - 91,4262 руб.
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22 марта 2025 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 марта в размере 84,64 руб., евро - 91,4262 руб.

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22 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 84,64 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,45 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 91,4262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,02 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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