ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 марта в размере 84,64 руб., евро - 91,4262 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 91,4262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,02 руб.

22 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 84,64 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,45 коп.

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В 2024 году в рамках национального проекта по развитию МСП финансовую поддержку получили более 4,6 тыс. компаний. Это в два раза больше, чем годом ранее, пишут "Известия". На льготных условиях на строительство и расширение отелей, ресторанов, кафе и туристической инфраструктуры... читать дальше

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Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники получил статус технопарка, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин. "В НИЦ производят средства вычислительной техники, электронные модули и блоки. Теперь технопарк сможет воспользоваться... "В НИЦ производят средства вычислительной техники, электронные модули и блоки. Теперь технопарк сможет воспользоваться... читать дальше

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В Финляндии в воскресенье во второй половине дня начинается забастовка работников пивоварен. В пятницу Финский профсоюз работников пищевой промышленности (SEL) отклонил предложение о примирении в трудовом споре, сообщило Национальное управление государственного... В пятницу Финский профсоюз работников пищевой промышленности (SEL) отклонил предложение о примирении в трудовом споре, сообщило Национальное управление государственного... читать дальше

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Главная задача ЦБ РФ обеспечить стабильность российского банковского сектора, чтобы на ипотечном рынке не возникло кризиса, считает директор департамента финансовой стабильности, член совета директоров Центробанка Елизавета Данилова. "Наша главная задача - обеспечить... "Наша главная задача - обеспечить... читать дальше

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Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта продолжался около двух часов и стал одним из самых продолжительных, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В целом, если взять время, включая перевод, это длилось... читать дальше

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Власти Китая подготовились к тому, чтобы уберечь экономику страны от возможных более крупных, чем ожидалось, вызовов, основная часть которых будет исходить извне, заявил в воскресенье премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Мы предпринимаем меры в связи с возможными неожиданными... "Мы предпринимаем меры в связи с возможными неожиданными... читать дальше

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Правительство РФ направило почти 289 млн рублей на окончание строительства крытого катка в Севастополе. "На завершение строительства крытого катка с искусственным льдом в Севастополе, на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, выделено 288,8 млн... "На завершение строительства крытого катка с искусственным льдом в Севастополе, на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, выделено 288,8 млн... читать дальше

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853 помещения используются для размещения социально-бытовых объектов на первых этажах жилых комплексов по реновации во всех округах столицы с начала реализации программы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 84,64 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 91,4262 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 91,4262 руб. По сравнению с...

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В феврале 2025 года в городах-миллионниках России было продано 19 тыс. квартир в новостройках общей площадью 900 тыс. кв. м - это на 14,4% больше год к году, отмечается в совместном исследовании сервисов "Яндекс Недвижимость" и "Пульс продаж новостроек". Больше всего сделок в... читать дальше

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Центры роста производительности в отраслях будут созданы при министерствах и будут работать в промышленности, транспорте, энергетике, строительстве, туризме, торговле и связи, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создала первый в России фотолитограф. "Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создала первый в России фотолитограф с разрешением 350 нанометров. В мире меньше 10 стран, способных... "Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" создала первый в России фотолитограф с разрешением 350 нанометров. В мире меньше 10 стран, способных... читать дальше

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Правительство РФ направило из резервного фонда свыше 770 млн рублей на капремонт берегоукреплений в Крыму, сообщила пресс-служба кабмина. "С помощью выделенных средств будут восстановлены берегоукрепительные сооружения на территории санаториев "Россия", "Кацивели",... "С помощью выделенных средств будут восстановлены берегоукрепительные сооружения на территории санаториев "Россия", "Кацивели",... читать дальше

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Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson (J&J) намерен инвестировать более $55 млрд в экономику США в следующие 4 года. Объем планируемых инвестиций на 25% выше вложений за предыдущие 4 года. Как говорится в пресс-релизе J&J, компания намерена... Как говорится в пресс-релизе J&J, компания намерена... читать дальше

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В зеркальных пошлинах на иностранные товары, которые готовит американская администрация, будет ряд исключений, заявил президент США Дональд Трамп в пятницу. "Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете. Ранее... Ранее... читать дальше

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Правительство РФ в ближайшие три года направит почти 900 млн рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу. "Правительство продолжает работу по развитию трансграничной логистики. В 2025-2027 годах на ремонт и техническое... "Правительство продолжает работу по развитию трансграничной логистики. В 2025-2027 годах на ремонт и техническое... читать дальше

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