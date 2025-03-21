ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 марта в размере 84,64 руб.

21 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 84,64 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,45 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,73 коп. и составил 11,5528 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4575 руб., максимальный - 11,6405 руб. Было заключено 94284 сделки. Объем торгов составил 100048,66... Минимальный курс юаня составил 11,4575 руб., максимальный - 11,6405 руб. Было заключено 94284 сделки. Объем торгов составил 100048,66...

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Рынок акций РФ снизился на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также на итогах заседания Банка России, который ожидаемо не стал менять ключевую ставку, но дал умеренно жесткий сигнал - о возможном ее повышении, если динамика дезинфляции не будет... читать дальше

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Горнодобывающая компания Rio Tinto хотела бы увеличить инвестиции в США, особенно в производство меди, заявила руководитель медного бизнеса компании Кэти Джексон. Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал указ об увеличении добычи полезных... Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал указ об увеличении добычи полезных... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии (НББ) намерен активизировать работу по внедрению цифрового белорусского рубля и планирует предоставить банковскому сектору возможность обращения токенов, заявил новый глава НББ Роман Головченко на совещании с представителями белорусских... читать дальше

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Китай в январе-феврале этого года экспортировал в РФ кофе на $1,1 млн, что почти в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $91,7 тыс.), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Покупателями кофе из Китая за этот... Покупателями кофе из Китая за этот... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) хочет иметь хорошо сбалансированный список товаров из США, на которые намерена ввести повышенные таможенные пошлины и выиграть время для торговых переговоров с Вашингтоном, поэтому переносит срок своих контрмер. Пресс-секретари ЕК пояснили на брифинге... Пресс-секретари ЕК пояснили на брифинге... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,43 коп. и составил 11,5412 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4385 руб., максимальный - 11,615 руб. Было заключено 11438 сделок. Объем торгов составил 19565,26... Минимальный курс юаня составил 11,4385 руб., максимальный - 11,615 руб. Было заключено 11438 сделок. Объем торгов составил 19565,26...

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Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж, говорится в сообщении регулятора. Граждане России и физлица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках... читать дальше

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РФ январе-феврале экспортировала в Китай соевых бобов на $38,8 млн, что в почти два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года (на $75,9 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В феврале поставки снизились до $22,5 млн с... В феврале поставки снизились до $22,5 млн с... читать дальше

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Бундесрат ФРГ (верхняя палата парламента) одобрил реформу правил, регулирующих госдолг страны, а также создание фонда объемом 500 млрд евро для обновления инфраструктуры и поддержки экономики. "За" проголосовало 53 человека из 69 при необходимом минимуме в 46 голосов, сообщают... читать дальше

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ЦБ РФ обсуждает с комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций внесение изменений в ипотечный стандарт, чтобы снизить распространение схем с взиманием комиссий при выдаче льготной ипотеки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Тема... "Тема... читать дальше

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ВЭБ.РФ планирует выделить кредит на сумму не более 33,915 млрд рублей для проекта создания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба ВЭБа. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил условия участия корпорации в финансировании... Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил условия участия корпорации в финансировании... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8267,53 (+52,65) руб./грамм; на серебро - 90,64 (-1,4) руб./грамм; на платину - 2691,3 (-3,08) руб./грамм; на палладий - 2577,01 (-35,97) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 84,64 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 91,4262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 103,71 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 24.03 по 30.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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