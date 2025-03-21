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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 22 марта в размере 91,4262 руб.
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21 марта 2025 года 17:17
ЦБ РФ установил курс евро с 22 марта в размере 91,4262 руб.
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21 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 91,4262 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 103,71 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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