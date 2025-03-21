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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
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21 марта 2025 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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21 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 24.03 по 30.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
25.03.2025 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo март 2025
25.03.2025 16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США январь 2025
25.03.2025 17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) март 2025
25.03.2025 17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США февраль 2025
26.03.2025 10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании февраль 2025
26.03.2025 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции март 2025
26.03.2025 15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США февраль 2025
26.03.2025 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта
27.03.2025 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 02 по 08 марта
27.03.2025 15:30 Изменение ВВП США IV квартал 2024
27.03.2025 15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США февраль 2025
27.03.2025 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 23 февраля по 01 марта
28.03.2025 10:00 Изменение ВВП Великобритании III квартал 2024
28.03.2025 10:00 Изменение ВВП Великобритании IV квартал 2024
28.03.2025 10:00 Объемы розничных продаж в Великобритании январь 2025
28.03.2025 10:45 Данные о потребительских расходах во Франции январь 2025
28.03.2025 10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции февраль 2025
28.03.2025 10:45 Цены производителей во Франции февраль 2025
28.03.2025 11:55 Данные о безработице в Германии февраль 2025
28.03.2025 15:30 Изменение расходов и доходов населения США январь 2025
28.03.2025 15:30 Месячное изменение ВВП Канады декабрь 2024
28.03.2025 18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) март 2025

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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21 марта 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 24.03 по 30.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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