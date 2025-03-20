Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5265,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3064,96 млрд руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 марта составили по Российской Федерации 5265,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5044,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5316,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5102,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 марта составили 3064,96 млрд руб. против 3367,7401800000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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